Leo Sbaraglia, Pampita, Isabel Macedo y Zaira Nara festejan Año Nuevo en Uruguay: las fotos exclusivas

Como cada verano, Uruguay se transformó en el refugio elegido por las figuras más destacadas del espectáculo argentino para despedir el año y dar la bienvenida a uno nuevo. Leo Sbaraglia, Pampita, Isabel Macedo y Zaira Nara fueron algunos de los nombres que dijeron presente en Punta del Este.

Pampita y Zaira Nara en Punta del Este

Entre playas, terrazas y celebraciones íntimas, las imágenes de las celebridades comenzaron a circular rápidamente y confirmaron que la temporada de verano volvió a reunir a los grandes protagonistas del mundo fashion y artístico.

Pampita y Zaira Nara: full diversión y estilo

Pampita apostó por un total black que reafirmó su lugar como referente de elegancia atemporal. El vestido, de líneas limpias y sofisticadas, incorporó un cut out frontal que sumó modernidad sin perder sobriedad. El negro funcionó como un recurso de poder: estilizó la figura, aportó presencia.

Pampita y Zaira Nara en Punta del Este

Zaira Nara, en cambio, eligió un estilismo más audaz y fresco, alineado con las tendencias del verano europeo. Lució un top negro tipo bandeau combinado con una falda translúcida con lunares, que aportó ligereza, movimiento y sensualidad. El contraste entre el negro sólido y las transparencias generó un juego visual atractivo, marcando una impronta joven y fashionista.

Leo Sbaraglia: sol, playa y descanso

Por su parte, Leo Sbaraglia mostró su versión más relajada durante su estadía en Uruguay. Se lo vio disfrutando de la playa, tomando mate y compartiendo momentos distendidos en buena compañía. Fiel a su perfil bajo, el actor eligió un verano tranquilo, conectado con el descanso y el disfrute simple, sin estridencias ni poses.

Leo Sbaraglia en Punta del Este

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

Isabel Macedo y su esposo, Juan Manuel Urtubey, también eligieron Uruguay para recibir el Año Nuevo. La pareja fue vista disfrutando de un almuerzo en una terraza, en un clima relajado y familiar. Con looks cómodos y una actitud distendida, se sumaron a la postal clásica del verano esteño, donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

Así, Leo Sbaraglia, Pampita, Isabel Macedo y Zaira Nara volvieron a confirmar que Punta del Este sigue siendo el escenario favorito de las celebridades para comenzar el año. Entre moda, descansos y encuentros al aire libre, la temporada en la costa uruguaya se consolida una vez más como el punto de reunión del glamour argentino en verano.

Crédito: RS Fotos