Cazzu anunció su noviazgo con su bailarín Ignacio Colombara: “Inti lo quiere mucho, él quiere mucho a Inti”

Después de varios meses de especulaciones, Cazzu reconoció que atraviesa un nuevo momento sentimental. La cantante jujeña, que hasta ahora había elegido mantener bajo perfil su vida privada, habló sobre su presente afectivo y dejó en claro que volvió a abrirle la puerta al amor, aunque evitó mencionar públicamente el nombre de su pareja, todo indica que se trata de Ignacio Colombara.

Cazzu rompió el silencio y habló de su nuevo novio

La artista fue vinculada en las últimas semanas con Ignacio Colombara, uno de sus bailarines, luego de que ambos fueran vistos juntos en distintos espacios públicos. Sin embargo, Cazzu todavía no confirmó de manera directa que se trate de él. Sus recientes declaraciones, de todos modos, parecen respaldar las versiones que comenzaron a circular con fuerza.

Cazzu//Instagram

Uno de los indicios surgió durante una entrevista que la cantante mantuvo con Nacho Elizalde para el canal de streaming OLGA. La conversación tuvo lugar antes de que la artista subiera a dar su show en Jujuy. En medio de la charla, el conductor le hizo referencia a una imagen en la que se la observaba acompañada y le comentó que la había visto “muy contenta romántica”.

Lejos de esquivar el comentario, la cantante respondió con humor y naturalidad. “Sí, sí. La vida sigue. La vida es una caja de sorpresas”, dijo. Con estas palabras, la artista dio a entender que está disfrutando de una nueva relación, aunque decidió conservar cierta distancia a la hora de brindar detalles sobre la persona que ocupa un lugar importante en su presente.

Cazzu de novia con su bailarín Ignacio Colombara//Instagram

Días antes, la cantante también había deslizado una referencia a su novio durante una entrevista con Malena Rey para el portal Cenital. En esa oportunidad, la conversación giró en torno a sus libros y a su biblioteca personal. Al hablar de dos ejemplares de La Divina Comedia, explicó que uno de ellos pertenecía a la abuela de su pareja.

“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada. Es divertido compararlas”, contó. La mención llamó la atención porque, aunque no reveló el nombre del hombre, confirmó que mantiene una relación estable.

Revelaron cómo se lleva la hija de Cazzu con el nuevo novio de su mamá

Las versiones de noviazgo de Cazzu e Ignacio Colombara fue más allá y una información que surgió en los últimos días señalan el vínculo que el bailarín tiene con la hija de la artista, lo que confirma que el muchacho ya está instalado en la familia de la interprete jujeña.

La noticia fue dada por la periodista Mandy Fridmann en el programa ¡Tal cual! Sin Filtro, quien confirmó la relación entre ambos. “Va con ella para todos lados”, señaló la comunicadora y agregó el vínculo cercano que tienen y la relación de él con la hija de la cantante. “Inti lo quiere mucho, él quiere mucho a Inti y pues todos conviven”, reveló.

Cazzu de novia con su bailarín Ignacio Colombara//Instagram

Cazzu e Ignacio Colombara tuvieron una de sus primeras apariciones públicas en una función de Animal en el Teatro Dumont 4040. La cantante y su bailarín llegaron juntos y, al finalizar el espectáculo, fueron fotografiados mientras se retiraban del sitio. Las imágenes mostraron gestos de cercanía y complicidad entre ambos.

Luego de su separación de Christian Nodal, padre de su hija, la artista había sido relacionada con distintas figuras, aunque en varias oportunidades se encargó de negar esos rumores. Ahora, sin confirmar oficialmente la identidad de su pareja, Cazzu dejó en claro que su vida sentimental tomó un nuevo rumbo.