Las vacaciones soñadas de Griselda Siciliani: familia, descanso y paisajes únicos

Griselda Siciliani eligió detener hacer una escapada después de seis meses de rodaje ininterrumpido y dedicar tiempo a su bienestar personal. La actriz viajó al sur de Florianópolis, Brasil, donde encontró en las playas de Praia de Fora el escenario ideal para una pausa que priorizó la calma, el contacto con la naturaleza y la compañía de su pareja, Luciano Castro.

Las fotos de Griselda Siciliani en sus vacaciones

La decisión de hacer este alto en la rutina tuvo el consejo de su amiga Pilar Gamboa como punto de partida. Fue ella quien le sugirió “vaciarse” antes de retomar los compromisos profesionales. La actriz compartió en redes un carrete acompañado de la frase: “Después de 6 meses de rodaje intenso… Mi amiga Pilar Gamboa me dijo: ‘Ahora unos días para vaciarte antes de lo que viene’”.

Las primeras imágenes que publicó reflejaron instantes de quietud y paz. En una de ellas se la ve recostada en un sofá, envuelta en una manta, disfrutando del sosiego de su casa. En otra, aparece con un libro de Moria Casán en la mano, aprovechando la luz natural junto a una hamaca que invita a la contemplación. Estos registros marcaron el inicio de un período de descanso que luego se trasladó a la costa brasileña.

El aire libre y el mar fueron protagonistas en sus vacaciones. Una postal de dos pares de sandalias sobre la arena evocó momentos compartidos en la playa, mientras que la imagen de una terraza con vasos coloridos frente al mar fue el escenario en otra imagen.

Siciliani también mostró actividades que reforzaron su vínculo con el entorno natural. Se dejó ver en un sendero rodeado de verde, con el océano de fondo, vestida con ropa cómoda y gafas oscuras. Otra foto la ubicó sobre un bote en la arena, entre embarcaciones pintadas, bajo la sombra de los árboles, en un mediodía costero que resaltó la sencillez del lugar elegido.

La alimentación saludable tuvo su espacio en las postales compartidas, por ejemplo: un plato con frutas frescas —sandía, manzana, mango y kiwi— e incluso uno con papas fritas para “picar” después de la playa.

El entorno de Praia de Fora, con embarcaciones flotando bajo cielos cambiantes y una vegetación abundante, terminó de conformar la atmósfera de retiro y recuperación que la actriz buscaba. Sin dudas, las imágenes de Griselda Siciliani transmitieron la búsqueda de equilibrio entre lo cotidiano y la serenidad que ofrece la naturaleza.

