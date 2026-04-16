Cecilia Roth a corazón abierto: reveló quien fue el galán del que se enamoró

Cecilia Roth se mostró este miércoles en un faceta poco habitual. Invitada a La mañana con Moria (eltrece), se animó a un juego de preguntas con Moria Casán y terminó dejando una contundente confesión. En medio de una charla descontracturada, la actriz admitió que sí se enamoró de un actor al que conoció en los años de Polka y, cuando La One empezó a tirar nombres, terminó confirmándolo sin vueltas.

Cecilia Roth y Moria Casán: el juego que terminó en una confesión

El ida y vuelta arrancó con Moria marcando el tono desde el comienzo. “Sí, a ver, con toda la verdad, eh, como buena leonina”, le dijo. Cecilia Roth siguió la consigna sin dudar: “Solamente la verdad”. Entonces Moria redobló la apuesta con una frase que abrió el juego: “La mentira la hacemos en la ficción”, Cecilia respondió con ironía: “Y casi ni mentimos”.

Cecilia Roth y Gonzalo Heredia.

A partir de ahí, la conductora llevó la charla al terreno sentimental. “Yo nunca me enamoré de un actor con el que trabajé”, lanzó. Cecilia no esquivó la respuesta: “Eh, yo sí”. Moria quiso avanzar enseguida: “¿Se puede saber de quién?”. Roth primero dejó entrever que era algo conocido y, cuando la conductora mencionó a Julio Chávez, aclaró: “¡Nooo! Pero bueno, ahí no trabajé; en realidad estábamos en distintos... de Gonzalo Heredia me enamoré”.

La revelación siguió con más detalles y en el mismo tono distendido. “Ah, Gonzalo, ¿y tuviste un approach, no?”, preguntó Moria. Cecilia, entre risas, contestó: “Sí, que creo recordar que sí. Gonzalo, perdóname, pero estoy diciendo la verdad, no puedo...”. Entonces Moria remató: “No, pero obvio, obvio. Además, divino que pasen por tus armas. Es bueno tener un enamoramiento y concretarlo”.

Cecilia Roth y Gonzalo Heredia: cómo recordó esa historia en Polka

Después de decir el nombre, Cecilia Roth también ayudó a ubicar cómo había sido ese vínculo. “No trabajábamos juntos, pero estábamos en Polka antigua, en uno, en otro, en otro plató”, explicó. Esa precisión es importante porque no compartían elenco de manera directa, aunque sí coincidían dentro de la productora, cada uno en distintos proyectos y estudios.

Esa referencia permite ubicar la historia alrededor de 2009, cuando la actriz protagonizaba Tratame bien y Gonzalo Heredia formaba parte del fenómeno de Valientes, dos producciones asociadas a Polka en ese mismo período. Más allá de la cronología exacta, lo que volvió llamativo el momento fue el tono con el que Cecilia lo contó: con humor y dejándose llevar por el juego.