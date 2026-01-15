Se filtró quién ganó el repechaje de MasterChef Celebrity

La cocina de MasterChef Celebrity volvió a encenderse con el inicio del repechaje, una instancia clave en la que varios ex participantes buscan una última oportunidad para regresar a la competencia. Con desafíos contrarreloj, devoluciones exigentes y decisiones sorpresivas del jurado, el clima se volvió más caliente que nunca dentro del programa de Telefe.

MasterChef Celebrity

Sin embargo, mientras la atención estaba puesta en los platos y en las eliminaciones, un detalle fuera de cámara comenzó a generar revuelo en redes sociales. Un supuesto desliz del Turco Husain habría revelado quién logró superar el repechaje, filtrando información que el reality intenta mantener en secreto hasta el final.

El posteo del Turco Husain que encendió las sospechas

Todo se desató a partir de una historia que el exfutbolista compartió en su cuenta de Instagram. En la imagen, tomada minutos antes de ingresar al rodaje del programa, se lo ve posando junto a varios integrantes del reality: el Chino Leunis, Maxi López, Andy Chango y Emilia Attias, una de las participantes que había quedado afuera de MasterChef.

El Turco Husain filtró el regreso de Emilia Attias

La postal, que en principio parecía una simple foto con colegas, no tardó en ser analizada al detalle por los fanáticos del ciclo. Muchos interpretaron que la presencia de ciertos nombres no era casual y que podría tratarse de una pista sobre quién logró imponerse en el repechaje de MasterChef.

El detalle que confirmaría la filtración

Aunque algunos intentaron restarle importancia al asunto asegurando que se trataba de una imagen antigua, hubo un dato que llamó especialmente la atención: el nuevo cambio de look del Chino Leunis. El conductor luce en la foto el mismo corte de pelo que mostró recientemente en MasterChef, lo que indicaría que la imagen es actual y no un recuerdo del pasado.

Emilia Attias estaría de regreso a MasterChef Celebrity

Ese detalle fue suficiente para que las redes explotaran con teorías y conjeturas sobre el resultado del repechaje. Para muchos seguidores del programa, el error del Turco Husain habría dejado al descubierto quién continúa en carrera y quién quedó definitivamente afuera del certamen. Hasta el momento, ni el exfutbolista ni la producción de MasterChef Celebrity salieron a aclarar la situación.