Celeste Cid celebró en Instagram el segundo Emmy Internacional de su novio, Santiago Korovsky, tras la gala que se realizó el lunes 23 de noviembre en Nueva York. La actriz recurrió a sus historias para difundir la distinción y sumar un mensaje propio, un gesto que cobra peso en una pareja que comparte pocas fotos juntos en las redes.

El reconocimiento corresponde a la segunda temporada de División Palermo, la comedia de Netflix que Korovsky creó, dirigió y protagoniza, y repite el resultado de 2024, cuando la primera entrega se impuso en la misma categoría. Con ese antecedente, el título volvió a competir en la edición número 54 del certamen que organiza la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

La historia de amor de Celeste Cid y Santiago Korovsky

Celeste Cid compartió el posteo de la cuenta oficial de los Emmy, que anunciaba el galardón con una escena de la producción y el sello de ganador de 2026. Sobre esa captura escribió: "2do Emmy qué? aguante todo @santikorovsky sos muy genio". Con la etiqueta al actor, dirigió el saludo de forma directa.

La historia de Celeste Cid con el anuncio de @iemmys y su saludo para Santiago Korovsky.

El vínculo nació en una entrega de los Premios Cóndor de Plata. Según contó ella en una entrevista, asistió como nominada por Planners, acompañada por una amiga, y en la fila de adelante estaba el elenco de División Palermo, que subía a recibir estatuillas una y otra vez. No hablaron esa noche: empezaron a hablar un par de meses después.

Él, por su parte, recordó que unos diez años antes le había mandado un mensaje por Facebook sin recibir respuesta, hasta que ella lo contactó. El noviazgo se hizo público a comienzos de 2025, a casi dos meses del primer Emmy de la serie, entregado el 25 de noviembre de 2024: confirmó la relación en el cumpleaños de ella con una imagen de sus sombras abrazadas y la tapa de un libro inventado, El segundo robo del siglo.

Medio año más tarde, Cid mostró en sus redes el viaje de la pareja a Grecia: un recorrido por Atenas y la Acrópolis, un día de playa y un paseo en moto. Por esos días, en una entrevista previa al estreno de la segunda temporada, él explicó que evita dar notas y subir contenido todo el tiempo para preservar la relación.

Celeste Cid y Santiago Korovsky

En octubre de 2025 viajaron a Croacia, el país de los antepasados de la actriz. Tras pasar por Dubrovnik, llegaron a Ugljan, la isla donde nació su abuela Miranda, y buscaron la iglesia donde se casaron los bisabuelos de ella. El actor rescató en bicicleta el libro que su novia había dejado en un templo equivocado y le dedicó un mensaje: "Alguien que le avise a Miranda que su nieta es lo más hermoso que hay".

En enero de 2026, tras festejar sus 42 años, la actriz se escapó con él a San Blas, en Panamá, y le dedicó en Instagram un texto que cerraba con "sos mi aventura favorita". él le contestó en los comentarios con humor y pidió que la próxima aventura fuera sin tiburones.

En agosto de 2026, tras un mes y medio separados por un trabajo de él en Kenia, se reencontraron en la Patagonia: caminaron por senderos con nieve y posaron en una cabaña, en fotos, algunas en blanco y negro, que ella presentó en sus historias como imágenes de los padres de cualquiera cuando eran jóvenes.

Celeste Cid y Santiago Korovsky, juntos.

División Palermo ganó el Emmy Internacional a Mejor Comedia

El título que creó Santiago Korovsky se impuso en la 54° edición de los International Emmy Awards frente a rivales de Reino Unido, España e India: Man vs Baby, Old Dog, New Tricks y Vir Das: Fool Volume. La producción de K&S Films, conocida en el circuito global como Community Squad, compitió entre 64 nominados de 22 países en 16 categorías, y su creador posó en la ceremonia junto a la productora Leticia Cresti.

Argentina llegó a Nueva York con tres candidaturas y solo la ficción de Korovsky subió como ganadora. Ricardo Darín, nominado como Mejor Actor por El Eternauta, cedió ante el británico Bobby Schofield, mientras que Menem perdió en Mejor Serie Dramática frente a la francesa Carême. La Academia difundió en sus cuentas la foto del elenco con la estatuilla dorada, foto a la que Cid también le dio un me gusta.

La trama sigue a una guardia urbana inclusiva ideada como operación de marketing para limpiar la imagen de las fuerzas de seguridad. Desde su estreno, en febrero de 2023, los episodios iniciales reunieron siete Premios Cóndor de Plata y el Premio Sur a Mejor Serie de Ficción, y la segunda tanda llegó a Netflix el 17 de julio de 2025 con seis episodios.

Santiago Korovsky en División Palermo, la serie ganadora del Emmy Internacional 2026.

El segundo Emmy Internacional a Mejor Comedia quedó en manos de División Palermo, que ya tiene dos estatuillas del certamen, y de su creador, Santiago Korovsky. Celeste Cid, que lo conoció en los Cóndor y lo acompañó en sus viajes, lo celebró con un saludo en Instagram tras el resultado confirmado en Nueva York, y sumó así su festejo al de la comedia que él creó.