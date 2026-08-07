El sugerente mensaje de Celeste Cid al ver las fotos de su novio, Santiago Korovsky, en Kenia

Celeste Cid dejó un gesto que llamó la atención al mencionar a Santiago Korovsky en medio de su estadía en África, donde el actor se encuentra trabajando en un nuevo proyecto. La actriz eligió una frase con referencia literaria para acompañar las imágenes de su pareja, sumando un matiz cultural a la experiencia que él vive en tierras lejanas. El comentario se convirtió en un detalle que reforzó la conexión que mantienen, mientras él comparte momentos de su recorrido por escenarios naturales y de filmación.

Celeste Cid compartió un sentido mensaje en las fotos de su novio, Santiago Korovsky, en África

Celeste Cid se refirió a Santiago Korovsky en el marco de su viaje por África, donde el actor permanece por motivos profesionales. La actriz eligió un mensaje que aportó un guiño poético y reforzó la conexión entre ambos, mientras él compartía detalles de su recorrido y de los escenarios que forman parte de su trabajo. La elección de esas palabras se sumó a la narrativa del viaje, aportando un matiz personal que acompañó la experiencia de rodaje y exploración en tierras africanas.

Santiago Korovsky en Kenia

A través de sus redes sociales, el actor de División Palermo mostró algunas de las imágenes de su increíble viaje por Kenia. Entre los comentarios destacó el mensaje de la modelo, quien eligió una frase literaria que acompañó las postales. “Verde, que te quiero verde”, verso inicial del célebre “Romance sonámbulo” de Federico García Lorca, publicado en su obra Romancero gitano en 1928. La referencia literaria aportó un guiño especial, vinculando la experiencia personal con un clásico de la poesía española.

Cabe destacar que la relación entre Celeste Cid y Santiago Korovsky comenzó en 2023 y lleva más de un año y medio. La actriz destacó, en distintas ocasiones, la complicidad y el intercambio creativo que comparten, describiendo a su pareja como alguien con un costado artístico y divertido. Ambos viajaron juntos a distintos destinos y mantienen una dinámica marcada por la inspiración mutua, que se refleja en gestos como el mensaje literario compartido en medio del rodaje.

El mensaje de Celeste Cid a Santiago Korovsky

La publicación que el artista realizó en sus redes sociales resumió un poco de los 40 días que vivió en Kenia para rodar escenas de su próximo proyecto cinematográfico. Durante su estadía, compartió imágenes de safaris en parques nacionales, encuentros con jirafas y elefantes, y momentos de filmación en escenarios naturales. “Fueron cuarenta días y todas las sensaciones juntas”, expresó al resumir la intensidad de la experiencia. El viaje combinó trabajo y descubrimiento, con paisajes que acompañaron cada jornada de rodaje.

Santiago Korovsky sorprendió a todos con los increíbles viajes de su viaje a Kenia: Naturaleza y proyectos personales

En sus redes sociales, Santiago Korovsky relató que vivió situaciones diversas, desde interacciones con militares fronterizos hasta advertencias sobre la presencia de animales salvajes cerca de los campamentos. Una de las fotos mostró un cartel que alertaba sobre el peligro de salir a pie debido a la fauna de la sabana. También compartió una anécdota en la que soldados le preguntaron por las Islas Malvinas al ver su pasaporte argentino, reflejando la variedad de experiencias que atravesó.

Santiago Korovsky en Kenia

Las imágenes incluyeron escenas de acción, descanso y paisajes africanos, como la vista desde un globo aerostático sobre la sabana. El actor se mostró junto a su colega Marcelo Subiotto, parte del equipo de filmación, reflejando el trabajo colectivo detrás del proyecto. La combinación de naturaleza y rodaje dio cuenta de la versatilidad del viaje. La estadía se convirtió en un desafío profesional y personal, ya que implicó adaptarse a un ritmo distinto y convivir con realidades muy alejadas de las cotidianas.

El viaje de Santiago Korovsky incluyó safaris en parques nacionales, encuentros con animales como jirafas y elefantes, y actividades que le permitieron conocer de cerca la vida en la región. Entre las anécdotas que relató, mencionó la interacción con militares en zonas fronterizas y la advertencia constante sobre la presencia de fauna salvaje cerca de los campamentos. Estas situaciones aportaron un matiz particular a la estadía, sumando experiencias que trascendieron lo estrictamente laboral.

Santiago Korovsky en Kenia

Celeste Cid acompañó con un gesto especial el viaje de Santiago Korovsky, quien pasó varias semanas en África trabajando en su próximo proyecto. La actriz eligió una referencia literaria que sumó un matiz cultural al recorrido de su pareja, mientras él compartía imágenes de paisajes y momentos de rodaje en la sabana. El comentario se convirtió en un detalle que reforzó la conexión entre ambos, aportando un tono poético a la experiencia que él vivió en tierras africanas.

VDV