Las condiciones que la Justicia le puso a Mauro Icardi para poder ver a sus hijas

Durante las últimas semanas, se hizo viral en redes sociales los lujosos viajes y la "competencia" mediática con ellos que vivieron Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara. Mientras que la modelo paseó con Martín Migueles en Milán y Maldivas, la actriz y el futbolista disfrutaron de una semana de cumpleaños y una escapada romántica a la misma ciudad italiana. Sin embargo, se acerca el momento de volver a la Argentina, y tras la audiencia judicial en Italia, la tenencia de las menores es tema central para muchos de los seguidores de esta separación. Es así como algunos medios de comunicación dieron a conocer algunas de las condiciones que le habría puesto la Justicia a Icardi para poder ver a sus hijas.

Wanda Nara, Mauro Icardi, China Suárez

Las condiciones que la Justicia le habría puesto a Mauro Icardi, en su regreso a la Argentina

El presente legal de Mauro Icardi y Wanda Nara es una de las noticias más leídas de todos los medios de comunicación. Su escandaloso divorcio y la pelea por la tenencia de sus hijas pone atentos a todos de cómo se maneja la Justicia. Durante los últimos meses, las menores estuvieron bajo el cuidado de la modelo y su familia, pero en los próximos días se supo que el futbolista regresaría a la Argentina.

De esta manera, en Desayuno Americano (América), se contactaron con Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, y le consultaron por cómo podría ser el cara a cara del jugador con sus niñas. "No tenemos todavía definido cómo será el encuentro, dónde se realizará ni tampoco cómo organizarán sus días, pero entendemos que todo se debería dar en absoluta armonía. No habría razón para que suceda de otra forma", decretó en el programa. Sin embargo, responsabilizó a Wanda Nara sobre las condiciones en las que se de el reencuentro.

En los medios de comunicación, expusieron que la propia Justicia apuntó contra el futbolista, y le puso algunos límites sobre sus actitudes en el país. En primer lugar, le habría pedido que las menores asistan al colegio mientras estén bajo su cuidado, ya que en ocasiones anteriores estuvieron ausentes de sus obligaciones. En segundo lugar, debería pagar la deuda que mantiene por la cuota alimentaria. Algunos de los usuarios de las redes sociales dieron su punto de vista respecto a estas condiciones, y aseguraron que él no abonaría ya que, de hacerlo, reconocería que el centro de vida de las menores se encuentra en Buenos Aires, mientras él busca la restitución.

Mientras viaja con la China Suárez, las hijas de Mauro Icardi van al casamiento de su tío

Mientras Mauro Icardi disfruta de un viaje romántico con la China Suárez, en la previa de su regreso a la Argentina, Francesca e Isabella sorprendieron al viajar a Rosario con su abuela, Nora Colosimo. La razón fue el casamiento de Guido Icardi, que lo había anunciado en su entrevista en Intrusos (América). Aquel día, él aseguró que le envió la invitación al futbolista pero que no recibió respuestas. Las que sí estuvieron presentes fueron sus sobrinas.

En algunas de las postales que la madre de Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram, se muestran a las tres en la fiesta de casamiento, al igual que sus días dentro de la casa de la familia de Mauro Icardi. Esto generó un gran debate entre los usuarios, quienes algunos apuntaron contra el futbolista, mientras que otros con la actitud de la familia de la modelo.

Mauro Icardi, China Suárez, Nora Colosimo, Francesca e Isabella Icardi

Sin embargo, en unos días, Mauro Icardi regresará a la Argentina, lo que propone otro debate mediático sobre cómo será el reencuentro entre sus hijas. Si bien la letrada del futbolista no dio detalles al respecto, algunos medios de comunicación revelaron que la Justicia le habría puedo algunas condiciones para que él pueda pasar un tiempo con ellas.

A.E