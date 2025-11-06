Las tiernas palabras de Amancio Vicuña a la China Suárez mientras jugaban al aire libre en Turquía

La China Suárez reapareció en las redes sociales tras la polémica que generó su cartera Louis Vuitton, lo que hizo enfurecer a Wanda Nara con fuertes reproches para Mauro Icardi. En esta oportunidad, la actriz se mostró feliz y disfrutando de un día relajado junto a su hijo Amancio Vicuña en su nueva mansión de Turquía. Su posteo causó ternura y las palabras del pequeño para su mamá no pasaron desapercibido.

La China Suárez presumió la dedicatoria que le hizo su hijo Amancio

Tras mantener otro cruce con Yanina Latorre en las redes sociales, la China Suárez se encargó de compartir los momentos más especiales de su estadía en Turquía. A través de sus historias de Instagram, la cantante mostró cómo es un día en su nueva vida en Estambul y causó repercusiones. En las imágenes se la puede ver saltando en un trampolín ubicado en el jardín de su mansión junto a su hijo Amancio, fruto de su relación pasada con Benjamín Vicuña.

Ambos se encuentran saltando sin parar y con risas cómplices hasta que en un momento ella se cae y el pequeño no duda en acercarse para exponer sus sentimientos. "Mamita te amo", expresó Amancio y la respuesta de la China fue: "Yo más". En otras publicaciones, la joven mostró que estos momentos familiares también los vive con su actual pareja, Mauro Icardi.

Con el celular en la mano para poder registrar estos instantes, la China Suárez mostró a su pequeño jugando a la pelota con el futbolista del Galatasaray. El video demuestra su buen vínculo y la complicidad que lograron en pocos meses, mientras ella se deja ver totalmente enamorada de su novio. En el clip, al que acompañó con un corazón rojo, se podía escuchar una canción turca mientras Mauro y Amancio jugaban muy entretenidos.

En un momento, Icardi lo alza por sorpresa y Amancio le dice: "No me tires". A lo que él responde con una sonrisa y siendo consciente que es grabado por su novia: "Bueno vamos a seguir jugando". En otro posteo de Instagram, la China Suárez comparte que a su hijo le despertó la pasión por el fútbol y se la pasa jugando a la pelota en la mini cancha con arco que posee la parte trasera de su residencia.

Al final, Amancio marca un gol y ella lo festeja mientras sigue grabando y mostrando los gestos que hace él para celebrar. Lo que más llamó la atención fue que el niño imita la manera de festejar que tiene Mauro Icardi en el Galatasaray cada vez que golea en el estadio, lo que evidencia la atención que le presta a la nueva pareja de su mamá.

Este escenario alegre y familiar en Turquía se da en medio de fuertes acusaciones de parte de las exparejas de la China Suárez y Mauro Icardi. Por un lado, Benjamín Vicuña se mostró preocupado por estar tanto tiempo sin ver a sus hijos debido a la gran distancia que hay con Argentina. Por el otro, Wanda Nara expuso que sus hijas Isabella y Francesca no quieren ver al jugador por su relación con la actriz y su ausencia en el día de sus cumpleaños.

De esta manera, las tiernas palabras de Amancio Vicuña a la China Suárez mientras jugaban al aire libre en Turquía quedaron registradas porque la artista se encargó de grabar este momento, el cual llamó la atención en las redes sociales.