La China Suárez volvió a captar la atención en las redes sociales con un accesorio que no pasó inadvertido. Durante su regreso a Turquía junto a Mauro Icardi, la actriz dejó ver en primer plano un reloj de lujo de Cartier, una pieza clásica de la alta relojería que rápidamente generó todo tipo de comentarios.

La China Suárez presumió su nuevo reloj de lujo: cuánto cuesta y por qué es tan exclusivo

Después de pasar la Navidad junto a Mauro Icardi y las hijas de Wanda Nara, Isabella y Francesca, la actriz regresó a Estambul. A bordo del avión, protagonizó una divertida sesión de fotos con el futbolista del Galatasaray y un detalle no pasó desapercibido: un reloj de lujo, valuado en miles de dólares.

La China Suárez mostró su nuevo reloj

El modelo pertenece a la icónica línea Santos de Cartier, una de las más emblemáticas de la marca francesa. Se trata de un diseño que combina elegancia, historia y sofisticación, valores que encajan a la perfección con el estilo que la China viene mostrando en los últimos meses, tanto en Turquía como en sus viajes internacionales.

La historia de este reloj se remonta a 1904, cuando Louis Cartier creó el primer reloj de pulsera moderno a pedido del aviador brasileño Alberto Santos-Dumont, quien necesitaba consultar la hora mientras volaba. Así nació un modelo revolucionario que marcó un antes y un después en el mundo de la relojería y que, más de un siglo después, sigue siendo sinónimo de lujo atemporal.

Así es el nuevo reloj de la China Suárez

Según confirmó Yanina Latorre en sus historias de Instagram, el reloj que lució la actriz sería el Santos de Cartier en tamaño pequeño, con movimiento de cuarzo, caja y brazalete de acero, esfera plateada con efecto rayos de sol y los característicos números romanos. Entre sus detalles distintivos se destacan las agujas de acero azulado, la corona heptagonal con espinela sintética y el sistema de correas intercambiables, que permite alternar entre el brazalete metálico y una correa de piel azul oscuro. Un accesorio versátil, pensado para el día y la noche.

La China Suárez y Mauro Icardi

En cuanto al precio, el reloj que lució la China Suárez tiene un valor internacional estimado que ronda los 7.000 a 8.000 dólares, dependiendo del mercado y del punto de venta. Una cifra que lo ubica dentro del segmento de relojes de lujo y que refuerza su carácter exclusivo.