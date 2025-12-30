Así es el make up ideal para recibir el Año Nuevo: dorados, metalizados y glow sofisticado

Año Nuevo trae consigo la oportunidad de renovar estilos y tendencias, y el maquillaje se convierte en un aliado clave para acompañar las celebraciones. Dorados, metalizados y un glow sofisticado marcan la temporada, con propuestas que realzan la luminosidad y se adaptan a cada ocasión festiva. Estos tonos permiten crear looks versátiles que van desde lo más elegante hasta lo más minimalista.

Desde tonos dorados hasta el glow sofisticado, las tendencias de maquillaje para recibir el Año Nuevo

Las celebraciones de Año Nuevo traen consigo celebraciones que se convierten en el escenario perfecto para desplegar las últimas tendencias en maquillaje. Los tonos dorados, los acabados metalizados y el brillo sofisticado se posicionan como protagonistas de la temporada, ofreciendo propuestas que realzan la luminosidad de la piel y aportan un toque festivo a cada look.

Make up ideal para recibir el Año Nuevo

Para las fiestas de fin de año, la mayoría de las personas inspiran sus atuendos en la luz y el brillo, por lo que el make up debe acompañar a la perfección. Los párpados brillantes, los delineados dorados o plateados y las pieles luminosas marcan el pulso de la temporada. Los labios hidratados con colores intensos completan el estilo, logrando un equilibrio entre sofisticación y frescura.

Sin duda alguna, la clave del maquillaje está en los acabados glow, que aportan un aire festivo sin perder naturalidad. Los metalizados se convierten en aliados para destacar la mirada y dar un giro moderno a los clásicos looks de celebración. Para completar, los labiales brillantes logran aportar intensidad y frescura.

Make up ideal para recibir el Año Nuevo

Entre los productos más buscados se encuentran los delineadores metalizados, capaces de transformar un maquillaje en segundos. La Colección Una Celebrar, de Natura, incluye un lápiz dúo con punta metalizada y negra, pensado para quienes desean versatilidad y definición en un solo producto.

Las propuestas de make up ideales para Año Nuevo que marcan tendencia

En los ojos, se recomienda aplicar una sombra durazno en el párpado superior y difuminar hacia la cuenca. Un toque de bronzer aporta profundidad, mientras que el delineado negro define la mirada. Los puntos de luz dorados en lagrimal, arco de la ceja y pómulos refuerzan el espíritu festivo. Para completar, un labial rojo con un toque de gloss en el centro aporta intensidad y frescura.

Make up ideal para recibir el Año Nuevo

Para crear una propuesta dorada ideal, en los ojos se puede colocar una sombra rojiza metalizada aplicada con el dedo, creando un efecto vibrante, que se suaviza con un tono amarronado en los bordes. El delineador plateado en la línea inferior de pestañas aporta luz y conecta con la V externa del párpado. Un rubor satinado ilumina las mejillas, mientras que un labial nude equilibra el conjunto.

Para quienes prefieren un estilo más básico, la propuesta minimalista se centra en la frescura y los detalles sutiles. Un delineado fino en plata y una sombra rosada clara en el lagrimal aportan luz sin recargar. El iluminador perlado en los puntos altos del rostro y un rubor bronceado suave refuerzan la naturalidad. El gloss transparente finaliza el look, ofreciendo un acabado fresco.

Make up ideal para recibir el Año Nuevo

Año Nuevo marca el momento ideal para apostar por el make up con dorados, metalizados y un glow sofisticado. Estas tendencias se integran a las celebraciones de fin de año con propuestas que realzan la luminosidad y aportan frescura en cada look. La combinación de texturas brillantes y acabados versátiles permite adaptar el maquillaje a distintos estilos.

