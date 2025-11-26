Claudia Villafañe reveló un video inédito del casamiento de Bautista, el hijo de Sergio Goycoechea

Claudia Villafañe sorprendió al compartir un video inédito del casamiento de Bautista, el hijo menor de Sergio Goycoechea. En sus historias de Instagram publicó una recopilación de momentos de la celebración, donde se puede apreciar el clima festivo, la emoción de los novios y el despliegue de detalles que hicieron de la noche un evento inolvidable.

El video que compartió Claudia Villafañe del casamiento de Bautista, el hijo de Sergio Goycoechea

En una de las secuencias puede verse a los invitados celebrando bajo un techo cubierto de luces, con la pista repleta y un ambiente completamente eufórico. Las luces rojas y destellos que iluminan la escena transmiten la energía de la fiesta mientras Bautista —sonriente y con los brazos en alto— se contagia de la música y de la alegría general. Se destaca el clima distendido y la cercanía entre los presentes.

Otro fragmento muestra al joven con una camiseta de la Selección Argentina, vibrando al ritmo del DJ, entre risas y gritos de celebración. La carpa está decorada con estructuras iluminadas y un juego de luces que acompaña toda la escena, lo que evidencia una organización cuidada y moderna para el evento.

El video también incluye momentos más íntimos y emotivos, entre ellos la ceremonia. Se observa a la pareja frente al altar, tomados de la mano y acompañados por sus seres queridos. El escenario, decorado con flores y tonos cálidos, crea un ambiente solemne y romántico. Más adelante aparece una vista del espacio exterior del evento: un sector junto a la pileta iluminada con guirnaldas de luces que crean un entorno mágico, ideal para las fotos y los momentos de descanso entre baile y baile.

El casamiento por civil de Bautista, el hijo de Sergio Goycochea

Las imágenes cierran con un fragmento del festejo final, donde la pareja —ella con un vestido blanco de líneas simples y él con chaleco y camisa— festeja sonriente, rodeada de aplausos y música. Detrás de esta celebración hay una historia de amor que comenzó hace algunos años y que en septiembre se selló civilmente. Sergio Goycoechea, padre de Bautista, ya había compartido su emoción en redes tiempo atrás, escribiendo: “Nací en una familia y formé una familia… Bautista y Sol decidieron continuar apostando por este camino. ¡Felicidades, los amo!”.

Con este nuevo material compartido por Claudia Villafañe, los seguidores pudieron ver más de cerca la gran noche: una mezcla perfecta de emoción, elegancia, música y celebración.