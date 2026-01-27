Claudio Morgado y su esposa van a jucio oral: "Están muy acorralados por la Justicia"

Claudio Morgado, exdirector del INADI, quedó formalmente a un paso de enfrentar un juicio oral junto a su esposa, Vanesa Elizabeth Moreno. Ambos están acusados de estafas reiteradas contra personas de su círculo cercano, entre ellos amigos, conocidos y excompañeros de trabajo, quienes denunciaron haber sido engañados a través de supuestas operaciones comerciales que nunca se concretaron.

Claudio Morgado, exdirector del INADI y figura mediática, enfrentará un juicio oral

Según informaron en el programa DDM, Moreno ofrecía productos tecnológicos, zapatillas y otros artículos de alto valor a precios tentadores, solicitando pagos anticipados. Sin embargo, una vez recibido el dinero, los productos no eran entregados y las explicaciones se diluían con el paso de los días.

Los motivos por los que Claudio Morgado y su esposa van a jucio oral

Para la fiscalía, Claudio Morgado habría tenido un rol clave en el desarrollo de la maniobra. Si bien la acusación señala a Vanesa Moreno como autora directa de las estafas, al exfuncionario se lo considera partícipe necesario, ya que su nombre y trayectoria pública habrían sido fundamentales para generar confianza entre las víctimas. La Justicia entiende que su intervención fue determinante para que los damnificados accedieran a transferir sumas de dinero sin mayores reparos.

El caso generó especial impacto por el perfil público de Morgado, quien durante años se desempeñó como conductor, panelista y funcionario nacional. Su paso por el INADI, organismo que dirigió entre 2011 y 2015, le otorgó una imagen de compromiso social que hoy contrasta fuertemente con las acusaciones que pesan en su contra.

De acuerdo con el expediente, algunas de las víctimas comenzaron a sospechar cuando los plazos de entrega se extendían indefinidamente y las respuestas se volvían evasivas. En varios casos, los montos transferidos eran elevados y los reclamos derivaron en conflictos personales que terminaron judicializándose. Las denuncias coincidieron en describir un mismo modus operandi, lo que permitió unificar la causa y avanzar hacia la etapa de juicio oral.

Durante la investigación, la defensa de Vanesa Moreno intentó argumentar que la mujer atravesaba problemas de salud mental que podrían haber influido en su conducta. Sin embargo, una pericia psiquiátrica oficial determinó que se encuentra en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos y de enfrentar un proceso judicial, descartando cualquier tipo de inimputabilidad.

El exdirector del INADI está acusado de participar en maniobras fraudulentas.

Morgado, por su parte, sostuvo no haber tenido conocimiento pleno de las maniobras atribuidas a su esposa. No obstante, para los fiscales, su participación fue activa y necesaria, especialmente en la captación de las víctimas y en la validación de las operaciones comerciales ofrecidas.

Con la elevación a juicio oral ya confirmada, será un tribunal el encargado de evaluar las pruebas, escuchar a los testigos y determinar las responsabilidades penales de ambos acusados. El proceso promete mantener la atención pública, no solo por el impacto económico en los damnificados, sino también por el fuerte contraste entre la figura pública de Morgado y las graves acusaciones que hoy lo tienen nuevamente en el centro de la escena judicial.

