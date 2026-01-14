Quién es Vanesa Moreno, la esposa de Claudio Morgado acusada de estafa y cuáles son los cargos contra él

La causa judicial que involucra a Claudio Morgado volvió a quedar en el centro de la escena tras el pedido de elevación a juicio oral y público. La fiscal Paula Hertrig solicitó que tanto el periodista como su pareja, Vanesa Moreno, sean juzgados por el presunto delito de "estafas reiteradas", una investigación que se inició en 2024 y que tiene a varias figuras del ámbito periodístico y artístico entre las damnificadas.

Quién es Vanesa Moreno y por qué está acusada

Vanesa Moreno es la esposa de Claudio Morgado y la principal imputada en la causa. Según la acusación de la fiscal, habría sido la autora directa de una maniobra basada en el ofrecimiento de productos - indumentaria deportiva, artículos de cuero y tecnología - a precios muy por debajo del mercado, que luego nunca eran entregados.

Claudio Morgado

De acuerdo con la resolución judicial a la que accedió Perfil, la mercadería "no existió" y el engaño provocó un perjuicio económico concreto a las víctimas, que realizaron transferencias confiando en el vínculo personal y en la figura pública de Claudio Morgado. La fiscalía sostiene que Vanesa Moreno montó una "puesta en escena" destinada a generar credibilidad y acelerar los pagos.

Uno de los puntos centrales del expediente fue la discusión sobre la imputabilidad de Moreno. La defensa alegó que la mujer padece trastorno bipolar, pero una pericia psiquiátrica oficial concluyó que comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones, por lo que es plenamente imputable.

Qué rol le adjudica la Justicia a Claudio Morgado

En la causa, Claudio Morgado está acusado como partícipe necesario. La fiscalía considera que su figura fue clave para generar confianza en las víctimas, muchas de ellas cercanas a su entorno laboral o personal. Entre las denunciantes se encuentran la periodista Bárbara García, la escritora Ivy Cangaro, la productora Delfina Rogers y la baterista Andrea Álvarez, quien aseguró haber transferido 1.800 dólares por computadoras que nunca recibió.

Claudio Morgado

Según los testimonios, el modus operandi incluía el uso de Morgado como "garantía" frente a reclamos y demoras, lo que prolongaba el engaño. Las sumas denunciadas superan los dos millones de pesos, además de montos en dólares.

Cuando el caso salió a la luz, el exconductor de Televisión Registrada reconoció públicamente la situación y sostuvo que ya había atravesado episodios similares en el pasado, aunque aseguró que en aquella oportunidad había resarcido a las personas afectadas.