Maxi López reveló tres trucos para no fallar en la pastelería

Lejos de las canchas y cada vez más metido en la cocina, Maxi López volvió a aparecer en redes con un video bien relajado, mientras sigue en competencia en MasterChef Celebrity (Telefé) y se anima a mostrar lo que va aprendiendo. Esta vez, el exfutbolista compartió tres tips simples para no fallar en la pastelería, con su estilo directo y ese tono de charla entre amigos que tanto conecta con sus seguidores. “Me mandaron a hacer pastelería y tengo tres tips top que te van a ayudar para todas las cosas”, dijo, antes de meterse de lleno en el paso a paso.

Maxi López y los detalles que hacen la diferencia

El primer consejo de Maxi López apunta a algo que puede parecer menor, pero que en este tipo de recetas hace toda la diferencia. En pastelería, respetar los ingredientes y el procedimiento no es un detalle, sino parte clave del resultado. En esa línea, remarcó la importancia de usar los huevos a temperatura ambiente para que se integren mejor con la manteca, el azúcar y el resto de los lípidos. “Parece una pavada, pero es importante”, explicó, y dejó en claro que esos pequeños cuidados ayudan a lograr mezclas más parejas y masas con mejor textura.

Con receta en mano y tamiz en acción, Maxi López muestra lo que va aprendiendo en MasterChef Celebrity y se anima a la pastelería en casa.

El segundo tip tiene que ver con uno de los errores más comunes en la cocina casera: los grumos. Para evitarlos, Maxi insistió en la necesidad de tamizar los ingredientes secos antes de sumarlos a la preparación. Ese paso, muchas veces salteado por apuro, permite que la harina se airee y se mezcle de manera más uniforme con los líquidos. El resultado es una masa más liviana y sin partes apelmazadas, algo clave para tortas, budines o cualquier base de repostería.

Maxi López y los trucos que salvan el día

Fiel a su estilo práctico, el video también dejó lugar para un consejo extra que se salió un poco de la pastelería, pero que resultó igual de útil. Si el pan se puso duro, lejos de tirarlo, propuso una solución rápida: mojarlo apenas con agua, ponerlo en una bandeja y llevarlo al horno por unos minutos. “En cinco minutos tenemos pan top de nuevo”, aseguró, mostrando que con gestos simples también se puede rescatar lo que parecía perdido.

Antes de cerrar, volvió sobre un detalle técnico que suele marcar la diferencia en muchas recetas. Según explicó, la manteca debería estar bien blanda, casi líquida, para incorporarse mejor. Ese punto permite que la mezcla quede más pareja y sin grumos. “Manteca superlíquida, se integra mejor”, repitió, a modo de recordatorio. Así reforzó la idea de que en pastelería cada textura cuenta y suma al resultado final.

Mientras avanza en la competencia de MasterChef Celebrity, Maxi López aprovecha para compartir lo que va aprendiendo y acercar la cocina a un público que lo sigue desde otro lugar. Entre humor, tips sencillos y algo de prueba y error, deja en claro que animarse a la pastelería también puede ser parte del plan, incluso para quienes jamás pensaron en ponerse un delantal.