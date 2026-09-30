El paso de Mala Ludwig por Jt y la cocina performática en CARAS Moda 2026

El universo gastronómico de Mala Ludwig, chef de Artlab a cargo del exclusivo menú servido a los comensales de CARAS Moda, es un mundo de sensaciones. “Mis comienzos profesionales fueron en el diseño gráfico y editorial. Y la cocina era más bien un pasatiempo”, declara Ludwig al mismo tiempo que repasa su claro despertar vocacional. Oficio que hoy ejerce a tiempo completo y en el que “al profundizar en el conocimiento, tomé la decisión de volcarme de lleno”.

La chef mala Ludwig. a cargo del exclusivo menú.

De perfil autodidacta, la chef asegura que lo que tanto la nutre del camino elegido es además del ritmo de trabajo, la importancia de lo colectivo. “El constante aprender, la historia que hay detrás de los alimentos y las técnicas. Además tuve la dicha de conocer personas que confiaron en mí y me ayudaron a seguir creciendo en el rubro”, dice Ludwig a CARAS.

El menú de Mala Ludwig para el CARAS Moda

Con dos años como chef a cargo de la propuesta gastronómica de Artlab -primer centro cultural dedicado al arte digital y nuevas expresiones artísticas tecnológicas de vanguardia de Buenos Aires- Ludwig detalla el menú elegido para el CARAS Moda, que consistió, principalmente, en un tataki de ojo de bife, tartar de truchón patagónico y trufa de hongos shiitake con naranja “que son una síntesis de los sabores que venimos trabajando desde que abrimos”, aclara. Y como nexo entre sabores y moda en una noche que celebra la fusión, la profesional, vestida por JT, que en sus comienzos trabajó en diseño multimedia, editorial y gráfico, destaca la importancia de “el equilibro y las texturas” en sus preparaciones.