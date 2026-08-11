Cómo fue la historia de amor fugaz de Karina Jelinek y Leonardo Fariña y su escandalosa separación

Karina Jelinek es una de las modelos más famosas, queridas y deseadas de la Argentina, conocida por su carisma en las pasarelas y sus icónicas frases televisivas. Por su parte, Leonardo Fariña llamó la atención en los medios de comunicación como un misterioso y joven empresario millonario que manejaba autos de lujo y gastaba grandes fortunas. El destino de ambos se cruzó en el verano de 2011 en los exclusivos eventos de Punta del Este, donde el flechazo fue inmediato y fulminante.

El sorpresivo inicio de este romance generó un impacto total en la farándula argentina, convirtiéndose de inmediato en la pareja más buscada por las revistas y los programas de espectáculos. La combinación de la máxima exposición mediática de ella con el enigma financiero que rodeaba a él transformó su noviazgo en un auténtico fenómeno de masas, que, a pesar de su escandalosa separación, sigue siendo recordado por todos.

Karina Jelinek, Leonardo Fariña / Créditos: CARAS

Los comienzos del amor fugaz de Karina Jelinek y Leonardo Fariña: la boda

La historia de amor de Karina Jelinek y Leonardo Fariña es uno de los romances más recordados de la farándula por el escandaloso final que los llevó a la extrema mediatización. A principios de 2011, la modelo ya cargaba con un nombre entre pasarelas y los medios de comunicación, mientras que el empresario generaba intriga entre los medios. En las paradisíacas playas de Punta del Este, cada personaje se cruzó por primera vez y el amor llegó inmediatamente.

Tras apenas tres meses de un noviazgo, colmado de viajes en aviones privados, autos deportivos y obsequios de alta gama, la pareja sorprendió a todo el país al anunciar su boda formal. El casamiento civil y la posterior fiesta religiosa se celebraron en abril de ese mismo año, tirando la casa por la ventana con una celebración descomunal en el exclusivo Tattersall de Palermo. El evento costó cientos de miles de dólares, consagrándose de inmediato como la boda del año para todos los medios de comunicación.

Jelinek lució un vestido blanco radiante diseñado por reconocidos modistos, mientras que Fariña se consolidaba ante la mirada pública como el gran magnate adinerado que prometía ser. El lujo extremo, el champán importado, los DJ internacionales y los más de trescientos invitados famosos sellaron un compromiso que parecía un verdadero cuento de hadas. Cada detalle del festejo fue televisado en vivo y analizado minuciosamente por los programas de espectáculos, marcando el punto más alto de una exposición mediática total.

Karina Jelinek, Leonardo Fariña / Créditos: CARAS

El escándalo explotó: la separación de Karina Jelinek y Leonardo Fariña

El cuento de hadas de Karina Jelinek y Leonardo Fariña se derrumbó por completo en 2013, dando el final a una historia de amor fugaz de la manera más polémica de todas. Una investigación periodística televisiva expuso los millonarios negocios de lavado de dinero de él, salpicando de inmediato a su esposa. Al mismo tiempo, las reiteradas e indiscutibles infidelidades del financista salieron a la luz, a través de fotos en boliches con otras mujeres. El cruce de acusaciones no tardó en volverse un show mediático feroz, con fuertes dichos públicos cruzados en la televisión argentina.

Tras salir de los tribunales civiles por las audiencias de divorcio, Jelinek fulminó a su exmarido ante las cámaras de varios programas de espectáculos. La modelo lanzó sin filtro la siguiente frase textual: "Leo es un psicópata, mentiroso y mitómano. Él es lo que se ve, lo vieron cuatro millones de personas y sus alrededores". Con esta declaración, sumaba un nuevo furcio a su historial mediático, mientras intentaba despegarse por completo de las causas judiciales del empresario.

Por el otro lado, la respuesta de Leonardo Fariña tampoco se hizo esperar. En una entrevista brindada al programa periodístico de la A24, el financista se mostró sumamente arrepentido de la altísima exposición que había tenido su matrimonio. Fariña contraatacó públicamente con dureza diciendo la frase textual: "Fue la peor etapa de mi vida. No recomiendo a nadie casarse con Jelinek ni salir en revistas". De este modo, la desilusión amorosa, las deudas económicas y las mentiras cruzadas terminaron por sepultar para siempre una de las uniones más escandalosas y comentadas del país.

Karina Jelinek, Leonardo Fariña / Créditos: CARAS

El presente de Karina Jelinek y Leonardo Fariña: dos caminos diferentes

Los años pasaron y las realidades de ambos se encaminaron por lados opuestos. En el plano sentimental, Karina Jelinek rehízo su vida amorosa y consolidó una extensa relación de más de seis años con Flor Parise. A pesar de haber atravesado algunas crisis públicas, la pareja coqueteo con planes de una boda simbólica en las playas de Tulum, sin confirmar el gran evento. En el plano laboral, sigue en sus apariciones en la televisión y en streaming, marcando su peso en la farándula argentina.

Por el contrario, el presente romántico de Leornardo Fariña quedó completamente relegado por sus constantes idas y vueltas con los tribunales federales. El megaescándalo judicial por la causa conocida como la Ruta del Dinero K se solucionó mediante severas condenas y el uso de herramientas legales clave. El financista decidió acogerse a la ley del arrepentido, una figura legal que le permitió brindar información crucial sobre la red de lavado a cambio de una reducción de su pena. Sin embargo, la situación del empresario se complicó notablemente tras verse involucrado en otras causas financieras. Actualmente, la Cámara de Casación revocó sus beneficios y Leonardo Fariña cumple prisión domiciliaria portando una tobillera electrónica.

Karina Jelinek, Leonardo Fariña / Créditos: CARAS

La historia de amor fugaz de Karina Jelinek y Leonardo Fariña sigue siendo una de las más recordadas, sobre todo por su escandalosa separación. Si bien cada uno siguió su camino, y el final generó una fuerte tensión entre ellos, los fanáticos de la farándula los mantienen en la mirada mediática.

A.E