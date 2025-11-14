De María Campos a Daniela Urzi, los famosos que estuvieron en la cena íntima de Johnny Depp

De María Campos a Daniela Urzi, los famosos que compartieron una cena íntima junto a Johnny Depp en Buenos Aires. El encuentro se dio en el marco de la visita del actor al país, con motivo de la presentación de su segunda película como director, y reunió a invitados de distintos ámbitos en un entorno cuidado y reservado.

Todos los famosos que estuvieron en la íntima cena de Johnny Depp en Argentina

De María Campos a Daniela Urzi, un grupo selecto acompañó a Johnny Depp en una velada privada organizada en el hotel Faena. La cita coincidió con la llegada del actor a la Argentina para presentar su nuevo trabajo como realizador, y se desarrolló en un espacio que combinó gastronomía, música y diseño.

Corcho Rodríguez, Johnny Depp y Gaby Álvarez

El destacado actor llegó a la Argentina para presentar su segunda película como director y, en el marco de su visita, participó de un evento privado en el restaurante El Mercado del hotel Faena. El encuentro se realizó el jueves por la noche y reunió a figuras del espectáculo, el diseño y el deporte en un ambiente distendido y reservado.

Corcho Rodríguez, Johnny Depp y Horacio Heguy

La velada fue organizada por el PR Gaby Álvarez, con la presencia de Corcho Rodríguez, Concepción Blaquier y el polista Horacio Heguy, entre otros invitados. Entre los asistentes se destacaron María Campos, Daniela Urzi, Miguel Zarzur y Natalia Graciano. Johnny Depp compartió la noche con colegas y amigos en un entorno que combinó gastronomía, música y conversación.

Concepción Blaquier

El restaurante El Mercado, ubicado dentro del hotel Faena, fue el escenario elegido para esta cena privada. Con una ambientación cálida y detalles cuidados, el espacio ofreció un menú diseñado por Francis Mallmann, centrado en carnes a los fuegos. La propuesta gastronómica incluyó cortes seleccionados, vegetales asados y sabores típicos de la cocina argentina.

Daniela Urzi y Johnny Depp

Johnny Depp deslumbró a todos en una noche marcada por la música y la celebración

La cena se desarrolló en un clima tranquilo, con momentos de intercambio entre los invitados y una atención centrada en el protagonista de la noche. Johnny Depp, que se encuentra en el país para presentar Modigliani, Tres Días en Montparnasse, su nuevo trabajo como director, se mostró cercano y participativo durante toda la velada.

María Campos y Johnny Depp

Como cierre de la noche, el actor de Piratas del Caribe sorprendió a los presentes en el library lounge al sacar a relucir su faceta musical. Junto a Corcho Rodríguez y la cantante María Campos, interpretaron “Knockin’ on Heaven’s Door”, el clásico de Guns N’ Roses. El momento se dio de manera espontánea y fue recibido con atención por parte de los invitados, que acompañaron con aplausos y gestos de complicidad.

El paso de Johnny Depp por la ciudad incluyó actividades privadas y encuentros con referentes locales, en una agenda que combina trabajo y momentos de distensión. La organización de Gaby Álvarez se destacó por su cuidado en cada detalle para garantizar una experiencia que quedará en el recuerdo del artista por mucho tiempo.

De María Campos a Daniela Urzi, los famosos que estuvieron en la cena íntima de Johnny Depp compartieron una velada que combinó gastronomía local, música en vivo y un entorno cuidado. La presencia del actor sumó un componente artístico a una noche que reunió a destacadas figuras del espectáculo argentino.

VDV