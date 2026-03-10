Cómo sigue la salud del hijo de Muni Seligmann tras sufrir una fractura de cráneo

Muni Seligmann, actriz, cantante y animadora infantil, compartió en sus redes sociales uno de los momentos más angustiantes que le tocó vivir como madre. A través de una serie de historias de Instagram, explicó por qué había estado alejada de las redes durante varios días. Allí contó que su hijo menor, de apenas 10 meses, sufrió un accidente doméstico que terminó con un diagnóstico que generó gran preocupación: una fractura de cráneo. Conmovida, relató paso a paso lo que ocurrió y cómo fue el proceso médico que atravesaron.

Muni Seligmann contó cómo fue el diagnóstico

Según explicó, todo ocurrió cuando el bebé se cayó del cambiador de su habitación, que es bastante alto. “Escuché el estruendo. Yo no estaba con él en la habitación, había otras personas”, contó Muni Seligmann. Tras escuchar el golpe, fue corriendo a ver qué había pasado. El niño no perdió el conocimiento ni presentó heridas visibles, pero lloraba desconsoladamente. “Lloró sin parar mucho tiempo. Lo calmé, lo puse en mi pecho y empecé a revisarlo”, recordó. Al revisarlo, la actriz detectó una señal que la alertó inmediatamente. “Le toqué la cabecita hasta que de pronto sentí un huevo”, relató. En ese momento decidieron acudir de inmediato a su pediatra de cabecera, quien los derivó a realizar estudios más complejos.

Muni y sus hijos, Carmela y Vicente.

Luego de esperar las horas necesarias para poder hacer una tomografía, los médicos confirmaron el diagnóstico. “El diagnóstico fue fractura de cráneo”, contó Seligmann. Según explicó, la fractura era extensa pero tenía una característica que llevó algo de alivio. “Era de acá a acá, o sea interesante, pero sin desplazamiento, por suerte”, detalló. Tras recibir los resultados, el bebé fue trasladado en ambulancia a la Fundación Hospitalaria para quedar internado en observación. Madre e hijo permanecieron allí entre dos y tres noches bajo control médico, finalmente, los especialistas confirmaron que el cuadro evolucionaba de manera favorable.

Muni Seligmann explicó cómo sigue la recuperación de su hijo

Después de recibir el alta, la familia comenzó una etapa de cuidados especiales en casa. Según contó la actriz, la neurocirujana que evaluó al bebé explicó que este tipo de fracturas suelen soldarse solas con el paso del tiempo. “Esto tarda entre tres y seis meses en soldarse”, detalló. Durante ese período, el principal objetivo es evitar nuevos golpes en la cabeza, por eso decidieron tomar algunas precauciones adicionales. Una de las medidas que adoptaron fue colocarle un pequeño casco protector. “No es necesario, pero a mí me da tranquilidad saber que le amortigua los golpes”, explicó Muni Seligmann. Además, prepararon un espacio seguro dentro de la casa para que el bebé pueda moverse libremente.

“Le armamos un corralito amplio con goma espuma para que pueda pararse y moverse, pero que esté contenido”, contó. Con ese sistema buscan que el pequeño continúe desarrollándose con normalidad mientras atraviesa el proceso de recuperación. A pesar del susto inicial, la artista aseguró que el niño se encuentra bien y que los médicos son optimistas. Según explicó, con el paso de los meses la fractura debería cicatrizar sin complicaciones. Mientras tanto, la familia continúa atenta a su evolución y cumpliendo con las recomendaciones médicas.