Con la Justicia en la mira: Sofi “La Reini” Gonet recibió una carta a documento y reveló la acusación en su contra

Sofi "La Reini" Gonet es una de las influencers fashionistas más polémicas de las redes sociales. Ella no duda en mostrar su día a día e imponer los looks más sensuales y jugados al momento de presentarse en sesiones de fotos o eventos. Sin embargo, en las últimas horas, generó debate entre los usuarios cuando mostró que recibió una carta a documento en su contra. Ahora, con la Justicia en la mira, se enfrenta a una acusación en su contra, debido a una actitud que tuvo en los últimos días.

Sofi "La Reini" Gonet reveló que recibió una carta a documento

El 22 de diciembre 2025, Sofi "La Reini" Gonet recibió un sorpresivo correo que, este lunes 29 de diciembre, no dudó en mostrar a sus seguidores. La influencer viene de una polémica pelea con su expareja, Homero Pettinato, y es una de las más observadas por sus jugadas fotografías hot que comparte en su perfil de Instagram. Sin embargo, la Justicia la puso en la mira cuando le pidieron "de forma inmediata, total y absoluta" el cese en las conductas exhibicionistas.

"Usted está obligada contractualmente a preservar su imagen pública y reputación, a mantener en su vida privada una conducta ordenada y alejada de hechos que puedan ocasionarle descrédito público, escándalo, desprecio o ridiculo. Por todo lo anterior, la presente intimación se cursa bajo apercibimiento de ocurrir al amparo jurisdiccional e instruir a nuestros letrados la promoción de las acciones civiles y/o penales que sean menester en procura del reconocimiento de nuestros justos derechos y como sociedad vulnerada en intachable moral, ética y buenas costumbres", se lee en el documento que ella misma compartió en sus historias de Instagram.

La verdadera razón de la denuncia a "La Reini"

La carta a documento que mostró "La Reini" abrió un fuerte debate en redes sociales, ya que ella misma decidió no explicar las razones por la que la acusaban de exhibicionismo. Algunos habían propuesto que había sido Homero Pettinato el que se lo habría enviado, tras las polémicas que ambos protagonizaron. Sin embargo, Fede Flowers explicó en sus redes sociales que se trataba de una denuncia de una vecina, quien le habría mostrado al periodista que la joven había hecho topless durante el fin de semana, y habría incomodado a varios en un barrio privado.

Según explicó en Intrusos (América), las fotos habrían sido tomadas dentro del lugar de Zona Norte, y que habría incomodado a algunos vecinos del country. Flowers las compartió en su cuenta de X, pero las borró rápidamente, sin poder evitar la viralización de las mismas. Sofi "La Reini" Gonet mantuvo el silencio mediático, pero no dudó en mostrar las consecuencias de su accionar durante el fin de semana, provocando escándalo entre los usuarios.

