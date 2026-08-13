Confirman qué enfermedad tiene Verónica Castro y por qué necesita tanque de oxígeno para moverse: "Es la realidad de mi desgracia ahora"

Verónica Castro reapareció en un evento familiar que puso nuevamente su salud en el centro de la atención. La actriz acompañó a su hijo Cristian en una ceremonia significativa, donde se hizo evidente que continúa utilizando dispositivos médicos para facilitar su movilidad. Su presencia reflejó la manera en que se adapta a las secuelas físicas que arrastra desde hace años, manteniendo una rutina marcada por cuidados y rehabilitación constante. La escena mostró cómo combina su día a día con un proceso de recuperación que sigue bajo supervisión.

Se conocieron los motivos por los que Verónica Castro necesita un tanque de oxígeno en su día a día

El regreso de Verónica Castro a un evento generó atención debido a que apareció con un tanque de oxígeno durante la ceremonia de graduación de su hijo Cristian. La primera actriz acompañó al cantante en el Teatro Royal Pedregal, donde concluyó el bachillerato, pero su presencia estuvo marcada por el uso de este dispositivo médico y por un episodio de presión baja que la obligó a retirarse antes de finalizar la celebración. Según revelaron sus familiares, el oxígeno está vinculado a secuelas físicas y problemas que arrastra desde hace años.

Verónica Castro

Las complicaciones de salud de la actriz se remontan a 2004, cuando sufrió una caída de un elefante durante una transmisión de Big Brother VIP. El accidente le provocó lesiones severas en la columna y el cuello, que derivaron en cirugías y procesos de rehabilitación constantes. Desde entonces enfrenta dolores crónicos y dificultades de movilidad, lo que hizo necesario el uso de dispositivos de apoyo como silla de ruedas y oxígeno portátil en sus apariciones públicas. La actriz explicó que estos recursos le permiten desplazarse con mayor comodidad.

A la lesión en la columna se suman problemas bronquiales que fueron señalados por sus familiares. Su hermano Fausto declaró que Verónica Castro enfrenta complicaciones respiratorias y que los médicos recomendaron reposo y supervisión profesional. José Alberto “El Güero” Castro, productor y hermano de Verónica, pidió evitar versiones alarmistas y aclaró que no existe diagnóstico confirmado de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Verónica Castro y su hermano, José Alberto “El Güero” Castro

En diversas ocasiones, la artista fue hospitalizada de manera preventiva para recibir terapias físicas y rehabilitación intensiva. El uso de oxígeno y otros apoyos médicos se volvió frecuente, pero tanto ella como su entorno insistieron en que no enfrenta una condición terminal, llevando calma a todos sus fanáticos. La intención es mantener un proceso de rehabilitación constante que le permita sobrellevar las secuelas de la lesión y los problemas respiratorios.

Las secuelas del accidente de Verónica Castro y los problemas respiratorios bajo control médico

No es la primera vez que Verónica Castro aparece en público con oxígeno. En octubre de 2025 fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México utilizando una silla de ruedas y una cánula nasal conectada a un tanque portátil. En esa ocasión aclaró que el oxígeno era por comodidad y rechazó versiones que vinculaban su estado físico con rumores ajenos a la medicina. Estas imágenes, sin embargo, reavivaron la atención sobre su salud y dejaron en claro cómo está atravesando esta etapa de su vida.

Cristian y Verónica Castro

El episodio más reciente, durante la graduación de Cristian Castro, volvió a poner el tema en discusión. La actriz acompañó a su hijo como madrina en la ceremonia, en la que participaron familiares y allegados. El cantante de 51 años logró concluir el bachillerato tras retomar sus estudios mediante un sistema de educación a distancia. El artista dedicó más de dos años a completar la preparatoria y ahora considera iniciar una licenciatura.

La presencia de Verónica Castro en el evento fue significativa para su hijo, pero también generó preocupación entre los asistentes por el uso del tanque de oxígeno. La familia reiteró que la actriz está estable y bajo tratamiento domiciliario, con supervisión médica y rehabilitación constante. La imagen de la actriz con oxígeno refleja un proceso de adaptación a sus condiciones físicas, más que una crisis aguda. Las declaraciones de sus hermanos apuntan a que su salud se encuentra bajo control y que los dispositivos médicos forman parte del proceso.

Verónica Castro sobre su accidente

Verónica Castro mantiene una rutina marcada por cuidados médicos y rehabilitación que le permiten continuar con sus actividades familiares. Su presencia en la ceremonia de graduación de Cristian Castro mostró cómo aprendió a convivir con las secuelas físicas que arrastra desde hace años, utilizando apoyos que facilitan su movilidad y le brindan comodidad en cada aparición pública. La actriz sigue bajo supervisión profesional y con tratamientos que forman parte de su día a día, adaptando su vida a estas condiciones.