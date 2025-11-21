El caso de Eugenia Tobal es uno de los que más polémica ha traído en MasterChef. Desde hace algunas semanas, se insiste con la información de que la actriz había renunciado al programa, aunque en más de una ocasión, la misma fue desmentida por ella misma. Ahora, surgió una nueva versión que fue confirmada de manera contundente y que deja claro que no seguirá en el ciclo.

Los rumores de renuncia de Eugenia Tobal

Tras la renuncia de Valentina Cervantes para volver a Inglaterra, el nombre de una deserción al exitoso ciclo de Telefe volvió a resonar. Rápidamente, se reveló que Eugenia Tobal había decidido seguir a su compañera y abandonar el programa por voluntad propia.

Valu Cervantes abandonó el programa y regresó a Inglaterra.

Esa filtración, también indicaba los motivos que se escondían detrás. Según se comentó, Tobal se había molestado particularmente por una devolución de Germán Martitegui que habría considerado desmedida y comenzado una bola de nieve de pequeñas molestias que terminaría en su deserción.

Rápidamente, la propia Eugenia salió a desmentir esos trascendidos y aseguró que no había renuncia alguna, que se encontraba muy contenta y que seguiría en el programa. Un descargo que también encontró su réplica por parte de quienes sostenían su renuncia, descreyendo de la palabra de la actriz y hablando de una negativa por parte de la producción.

Eugenia Tobal.

Así, con tantos idas y vueltas, la noticia sobre la renuncia comenzó a perder fuerza, hasta quedar un tanto olvidada. O al menos así fue hasta este viernes, cuando desde Intrusos volvieron a poner el foco en su eliminación y confirmaron que no seguirá en el programa.

La despedida de Eugenia Tobal

“Se está grabando la despedida de Eugenia Tobal”, con ese graph, tan llamativo, Intrusos comenzó a tocar el tema. Explicaron que finalmente no hubo tal renuncia, sino que la eliminación se dio de manera natural, siguiendo las reglas del programa.

“A ella le habían dicho: ‘No podés renunciar, tenés que cocinar mal’. Me dicen que estaba esperando este día, realmente no la pasó bien”, contó Paula Varela. Luego, sumó que la eliminación estaba “guionada”.

De esta manera, todo parece indicar que el adiós de Eugenia Tobal del ciclo de cocina se daría en dos o tres semanas, que es el tiempo aproximado entre que se graba el programa y sale al aire.

Eugenia Tobal sería eliminada del programa.

Solo el tiempo dirá si finalmente esta nueva filtración se cumple o si queda en nada. De ser cierto, Eugenia Tobal abandonaría MasterChef Celebrity de manera definitiva en las próximas semanas, aunque no por una renuncia, sino por el propio andar de programa.