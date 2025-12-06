El conmovedor video del reencuentro de Maxi López con su hija Elle en el aeropuerto de Ginebra

Después de varias semanas en la Argentina, Maxi López regresó a Suiza para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, que transita la recta final de su segundo embarazo. En el aeropuerto, la modelo y su hija, Elle, lo esperaban para darle la bienvenida, y el momento del reencuentro no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde sus seguidores celebraron la postal familiar.

Así fue el conmovedor reencuentro de Maxi López con su hija Elle en el aeropuerto de Suiza

Maxi López protagonizó un conmovedor momento al reencontrarse con su hija, Elle. La nena, de dos años, lo esperaba en el aeropuerto y no pudo evitar su emoción al verlo pasar por la puerta de arribos. El video, que el exfutbolista compartió en sus redes sociales se viralizó.

"Reencuentro", escribió el participante de MasterChef Celebrity al publicar el tierno video en el que se la ve a la nena junto a su mamá en el aeropuerto de Ginebra. Tal como muestran las imágenes, al darse cuenta de que era su papá quien pasaba por la puerta, la pequeña corrió a abrazarlo sin dudarlo, generando una escena que enterneció a todos los presentes.

Daniela Christiansson, la esposa del empresario, tampoco pudo evitar su emoción y alegría al ver a Maxi López regresar a casa. De hecho, minutos antes habían compartido una foto en el que se veía a Elle mirando atentamente hacia la zona de arribos: "Alguien está esperando que su papi llegue de Argentina".

Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson

Ahora, tras varias semanas separados, Maxi, su esposa y su hija vuelven a estar juntos para vivir una nueva etapa familiar. En los próximos días, la modelo dará a luz a Lando, el segundo hijo de la pareja, y tanto el exfutbolista como Daniela se muestran felices y expectantes por la llegada del nuevo integrante, que ampliará aún más la familia que construyeron en Suiza.

Quién reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity

La producción de MasterChef Celebrity ya tiene definida a la figura que ocupará el lugar de Maxi López durante su ausencia: Yanina Latorre será quien tome su puesto en las próximas grabaciones del reality. La panelista llega al ciclo en medio de un cierre de año agitado, ya que su ingreso coincide con su partida definitiva de LAM, prevista para el 27 de diciembre.

Maxi López en MasterChef Celebrity

Mientras tanto, Maxi López deberá alejarse del programa de cocina para viajar a Suiza y acompañar a su esposa, la modelo Daniela Christiansson, que atraviesa la etapa final de su segundo embarazo.