El romántico mensaje de Maxi López a su esposa, Daniela Christiansson, antes de regresar a Suiza

Maxi López se encuentra viviendo un intenso presente personal y profesional. Desde Buenos Aires, donde participa de MasterChef Celebrity, el exfutbolista transita la distancia con su pareja, Daniela Christiansson, quien atraviesa la recta final de su embarazo en Suiza junto a la pequeña Elle, la primera hija de ambos.

Maxi López y Daniela Christiansson

En medio de esta etapa llena de expectativas, Maxi López sorprendió al dedicarle un mensaje romántico a Daniela en sus redes sociales, reflejando el momento que están viviendo como familia y su deseo de volver a reunirse cuanto antes. El gesto rápidamente generó repercusión y reavivó el interés por el futuro del exdeportista entre Europa y Argentina.

El emotivo posteo de Maxi López

El mensaje que Maxi López compartió en Instagram fue directo y emotivo: “falta poco para estar juntos”, escribió en una historia donde expresó abiertamente la ansiedad por el reencuentro con su esposa y sus hijos. La frase fue acompañada por dos imágenes capturadas en la intimidad del hogar de Daniela Christiansson: retratos maternales que mostraban la conexión con su hija Elle y la ternura de su pancita en la recta final del embarazo.

Daniela Christiansson

Aunque él se encuentra a miles de kilómetros, el posteo reforzó la idea de un vínculo sólido. Daniela Christiansson respondió de inmediato al gesto, compartiéndolo en su propia cuenta y sumando emojis de emoción, dejando en evidencia el buen momento que atraviesan como pareja pese a la distancia física.

Qué pasará en el futuro de Maxi López

Mientras atraviesa este presente tan especial, Maxi López también dejó declaraciones que despertaron especulaciones. Recientemente, le preguntaron si planea instalarse definitivamente en Argentina. Su respuesta abrió un interrogante: “es una posibilidad, lo estoy charlando”.

La frase no pasó desapercibida, sobre todo teniendo en cuenta que su vida familiar, proyectos y estabilidad están en Suiza. El propio Maxi López matizó sus dichos y explicó: “tengo que charlar en Suiza. Tengo tratativas allá y acá. Vamos a ver qué pasa”.



Maxi López

En paralelo, el Maxi López contó que la relación con Wanda Nara mejoró notablemente en este último tiempo y que disfruta de ver “todos los días” a sus hijos mayores. Sin embargo, el mensaje dedicado a Daniela deja claro que, más allá de cualquier decisión laboral, su corazón sigue anclado del otro lado del mundo, donde lo esperan para volver a unir a la familia.