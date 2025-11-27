Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, mostró los detalles de la valija para el parto de su bebé. Mientras transita el octavo mes de embarazo, la modelo reveló una extensa lista de imprescindibles para recibir a su segundo hijo, Lando, y el exfutbolista reaccionó con un dulce mensaje en las redes.

Daniela Christiansson mostró los detalles de la valija para el parto de su bebé y Maxi López reaccionó con un dulce mensaje

Mientras vive la recta final de su embarazo, Daniela Christiansson decidió compartir con sus seguidores uno de los momentos clave de toda futura mamá: la preparación de la valija para el día del parto. A través de su cuenta de Instagram, la modelo mostró en detalle el bolso y la valija que ya dejó listos para recibir a Lando, el segundo hijo que tendrá junto a Maxi López.

Los preparativos de Daniela Christiansson para el nacimiento de su bebé

“Como me pidieron, acá va una lista completa de todo lo que podés llevar para vos, tu bebé y tu acompañante de parto”, escribió en el posteo. Fiel a su estilo organizado, Daniela compartió una guía minuciosa que incluye más de 40 ítems: desde pañales, gorritos, mantas y mitones anti rasguños hasta cremas, snacks, ropa cómoda, un parlante para acompañar el momento y una cámara de fotos para registrar el primer encuentro con su bebé. También sumó elementos pensados para el acompañante —en su caso, Maxi López— como una manta y algunas comidas para que esté cómodo durante la espera.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios cariñosos, pero uno destacó especialmente: el mensaje del propio Maxi López. Aunque el exfutbolista continúa en la Argentina por las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) y aún no confirmó la fecha exacta en la que viajará a Suiza para el nacimiento, se mostró profundamente emocionado. “Contando los días para recibirte, bebé”, escribió, acompañado de emojis tiernos, dejando en claro la ansiedad y la ilusión por la llegada de Lando.

Daniela Christiansson

Sobre el cierre de su posteo, Daniela subrayó la importancia de anticiparse: “Preparar tu bolso maternal entre las 34 y 36 semanas es una excelente manera de sentirte tranquila, organizada y segura mientras se acerca el momento de conocer a tu pequeño”. Un consejo que muchas futuras mamás agradecieron y que, una vez más, mostró su faceta más cercana y real en medio de la dulce espera.

El sorpresivo reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity

Maxi López es uno de los participantes más queridos de MasterChef Celebrity (Telefe), tanto por el público como por sus propios compañeros. Por eso, su posible salida generó preocupación dentro del ciclo y en la producción comenzaron a evaluar alternativas para cubrir su ausencia. Según reveló Paula Varela en Intrusos (América), la decisión ya estaría tomada: “Lo que está previsto es que L-Gante va a ingresar en lugar de Maxi. Va a estar algunas emisiones, no sé si Maxi va a regresar o no porque él está muy contento con el programa”, aseguró la panelista.

Si bien Maxi tiene previsto viajar a Suiza para acompañar a Daniela Christiansson en el nacimiento de su segundo hijo, desde el entorno del programa no descartan que su salida no sea definitiva. Todo dependerá de los tiempos, las grabaciones y su deseo de continuar en la competencia. “Ex por ex es la apuesta de MasterChef. El protagonismo de Maxi López ha gustado mucho y, al programa, es una de las cosas que más le funcionan”, sentenció Paula Varela.