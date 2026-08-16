Conquistó a generación, se alejó de todo y hoy recorre el país para reencontrarse con quienes la veían de niños: la nueva vida de Gaby Roife

Gaby Roife fue parte de la camada de conductores infantiles que logró conquistar a miles de chicos y dejar una huella en la televisión de los años ´90. A tan solo tres meses de cumplirse treinta años de la emisión del primer programa de A Jugar con Hugo, la figura de aquel ciclo de juegos, pionero en combinar tecnología con entretenimiento y participación desde el hogar de los niños, vuelve a cobrar protagonismo debido a su rotundo cambio de vida.

Gaby Roife, la recordada conductora de “A jugar con Hugo” que estuvo al frente de la pantalla durante más de una década

Gaby Roife estuvo al frente de A Jugar con Hugo durante 6730 programas. A través de la pantalla del recordado canal Magic Kids, la conductora dividía su participación en dos emisiones diarias -una al mediodía y otra por la tarde-, de media hora cada una, logrando despertar un particular interés entre los más chicos. La propuesta resultaba disruptiva para la época porque incorporaba la tecnología como una herramienta central para generar interacción y cercanía: los niños no eran simples espectadores, sino que podían intervenir activamente en el juego desde sus casas. “En aquel momento llamaban chicos grandes y el límite era de 15 años. El juego los cautivaba, para la época era muy moderno”, señaló tiempo atrás en Diario Show.

Gabi Roife, la recordada conductora del programa | Instagram

A esto se sumaba la escucha atenta de la rubia de 24 años y el intercambio permanente con los pequeños participantes, una combinación que permitió construir un vínculo novedoso entre la pantalla y su público. El primer programa salió al aire el 4 de noviembre de 1996 y generó prácticamente de inmediato un enorme fanatismo entre los más chicos, al punto de que quedó al frente del formato de lunes a lunes. La propuesta se mantuvo durante más de una década, hasta que el 31 de diciembre de 2005 se anunció el final del ciclo, coincidiendo con el cierre de la señal que lo había visto nacer.

Desde entonces, la presentadora dio un giro radical en su vida y decidió alejarse por completo de los medios para dedicar su tiempo y energía a su familia y a la maternidad. Si bien ya había atravesado un embarazo mientras conducía el ciclo infantil, durante el cual nació su primera hija Amelie, el deseo de volver a ser madre permaneció intacto. Así, eligió hacer una pausa en su carrera y priorizar de lleno la crianza de su hija. Más adelante, se convirtió en mamá de dos varones, Dante y Bautista, nacidos con apenas veinte meses de diferencia, y volcó por completo su día a día a la crianza full time, dejando en segundo plano su faceta profesional.

Los tres hijos de Gaby Roife | Instagram

Los inicios de Gaby Roife en los medios

Desde temprana edad, Gaby Roife encontró en el mundo de los chicos el ámbito en el que quería desarrollarse. Tras finalizar la secundaria, se formó como docente de nivel inicial y comenzó a trabajar en un jardín de infantes, mientras en paralelo buscaba oportunidades en televisión. Su llegada a la pantalla se produjo en 1993 con Power Games, una propuesta centrada en los videojuegos de Nintendo, y más tarde continuó su recorrido con El club de los chicos de Cablevisión. Durante aquella primera etapa, combinaba la enseñanza con sus apariciones frente a las cámaras.

No obstante, el crecimiento de A Jugar con Hugo modificó por completo ese equilibrio. La popularidad que alcanzó el ciclo y el volumen de trabajo que implicaba estar al frente de sus emisiones hicieron imposible sostener ambas actividades al mismo tiempo. Frente a ese escenario, tuvo que tomar una decisión determinante a nivel profesional y optó por la televisión, dejando temporalmente las aulas para dedicarse de lleno a una propuesta que rápidamente se había convertido en un fenómeno entre el público infantil.

Gabi Roife, la recordada conductora del programa | Instagram

La “desaparición” de Gaby Roife que alertó a los millennials

Aunque Gaby Roife también tuvo participación en otros recordados ciclos de la señal, como Nivel X, dedicado a los videojuegos, y Kito Pizzas, el cierre de Magic Kids marcó un antes y un después en su vínculo con la televisión. Con la desaparición del canal, su presencia frente a las cámaras comenzó a hacerse cada vez más esporádica hasta quedar completamente alejada de la pantalla.

A esa decisión, se sumó una postura drástica frente al uso de las redes sociales. Durante varios años, prefirió mantenerse al margen de esas plataformas porque consideraba que la exposición permanente en la web podía resultar “superficial”. Su ausencia digital terminó alimentando la curiosidad de quienes habían crecido viéndola y, con el paso del tiempo, los fanáticos comenzaron a preguntarse qué había sido de aquella conductora que había acompañado tantas tardes de su infancia.

La falta de noticias sobre su presente dio lugar a todo tipo de versiones entre quienes intentaban seguirle el rastro. Algunos llegaron incluso a especular con su muerte, mientras otros aseguraban que había abandonado el país. También circularon teorías insólitas, como aquella que sostenía que Gabriela se había convertido en una de las modelos representadas por Pancho Dotto.

Gabi Roife, la recordada conductora del programa | Instagram

La nueva vida de Gabi Roife

Años más tarde, con el crecimiento de Instagram y las nuevas formas de comunicación digital, Gaby Roife decidió volver a abrir una ventana hacia su pasado televisivo. En 2017 fue convocada para participar de un homenaje a A Jugar con Hugo y aquel reencuentro despertó una ola de nostalgia entre quienes habían crecido acompañándola. El cariño que recibió en esa oportunidad la impulsó a recuperar su vínculo con aquel universo, aunque desde un lugar diferente: ya no frente a las cámaras de un canal infantil, sino a través de una nueva etapa en la que ella misma comenzó a resignificar aquella experiencia.

Gabi Roife, la recordada conductora del programa | Instagram

Con el tiempo, el pedido de sus antiguos espectadores se transformó en una nueva oportunidad laboral. Comenzó a recorrer distintas ciudades del país con eventos y presentaciones teatrales, reencontrándose cara a cara con quienes alguna vez la miraron desde sus casas. Asimismo, suele sacarse fotos con sus fans, hace videos, firma autógrafos y juega en vivo en pantalla gigante. Ese vínculo se mantiene vigente y quedó reflejado cuando recordó los 29 años del estreno del ciclo: “Qué emoción mantenerlo vivo, qué alegría seguir compartiendo y de alguna manera ser parte de sus vidas”, escribió. Y cerró con una frase que resume su presente: “Gracias infinitas por dejarme seguir jugando y por darme tanto amor. Hugo antes, después y siempre, los quiero”.

Gabi Roife, la recordada conductora del programa | Instagram

Hoy, casi tres décadas después de aquel primer programa infantil, Gaby Roife encontró una manera de volver a ocupar un lugar en la vida de quienes la acompañaron durante su infancia. En la actualidad, presenta una faceta más artística vinculada a la actuación y a las presentaciones, eligiendo el contacto cara a cara, los escenarios y los encuentros para mantener encendida una historia que, para muchos, nunca quedó en el pasado.