Así es la casa de Benjamín Vicuña en Chile: lugar para helicópteros, mini estanque propio y animales exóticos

Este fin de semana XXL fue de puro relax y desconexión para Benjamín Vicuña, quien se alejó del conflicto mediático y viajó a Chile junto a su novia, Anita Espasandin, y sus dos hijos Amancio y Magnolia. De acuerdo con las últimas imágenes que compartió en sus redes sociales, el actor y su familia se alojó en una casa de campo: una exclusiva estancia donde alberga caballos, animales exóticos, cuenta con un lugar para el aterrizaje de helicópteros y hasta tiene un mini estanque propio.

Todos los detalles de la increíble casa de Benjamín Vicuña

Desde la llegada de sus hijos a Argentina, Benjamín Vicuña se vio nuevamente en el ojo mediático ya que tuvo que afrontar las declaraciones públicas de su ex, Eugenia “China” Suárez quien lo defenestró en las entrevistas públicas concebidas a Mario Pergolini y Moria Casán -respectivamente-. Es por ello que, aprovechó estos cuatro días de descanso y viajó del otro lado de la Cordillera de los Andes donde acudió a una confortable casa de campo.

Casa de Benjamín Vicuña en Chile | Instagram

Todo quedó registrado en la cuenta de Instagram del actor en el que abrió un poquito las ventanas virtuales de su intimidad para contarle a sus seguidores cómo son sus jornadas lejos de su ajetreada agenda laboral y de las rutinas escolares. En una primera postal, se los puede ver a Amancio y a Magnolia caminando sobre tablones de madera que estaban cuidadosamente colocados por encima de un mini estanque ubicado a lo largo del lujoso jardín.

Casa de Benjamín Vicuña en Chile | Instagram

Los niños jugando en el parque forman parte del increíble paisaje donde el dramaturgo mostró su residencia en este anteúltimo fin de semana largo. Asimismo, la distribución de los árboles y los arbustos ponen el broche de oro al exterior de la vivienda quien refleja la naturaleza en su máxima expresión.

Otro de los espacios que no pasó desapercibido fue el discreto helipuerto que tiene el lugar ya que los cuatro arribaron a la vivienda en helicóptero, señal de que el acceso a este predio es exclusivo y completamente hermético. La vista panorámica desde la altura es digna de admirar: las inmensas montañas de fondo y los lotes cuidadosamente perimetrados por arboledas le dan una pincelada de exclusividad al que sólo quienes son propietarios o inquilinos de allí pueden acceder.

Casa de Benjamín Vicuña en Chile | Instagram

Benjamín Vicuña apuesta al contacto con los animales

Una de las escenas que llamó la atención de los seguidores de Benjamín Vicuña fue el pavo real que recorrió el patio de su casa. Anita Espasandín fue testigo privilegiada de cómo el animal desplegó su maravilloso plumaje generando una imagen digna de admirar. Además, el plumífero paseó por el verde césped escurriéndose sobre la sombra que proyectaban las copas de los árboles, como así también los arreglos florales del jardín.

Casa de Benjamín Vicuña en Chile | Instagram

En otro de los registros audiovisuales, se lo pudo ver al actor acariciando al intérprete acariciando a seis caballos con el atardecer como telón de fondo; una fotografía que refleja paz, tranquilidad y conexión plena con el medio ambiente.

De esta manera, Benjamín Vicuña, sus hijos más chiquitos y su novia disfrutan de estos días de descanso en Chile envueltos por los sonidos de la naturaleza y por la calma que ofrece su hogar. Al menos, por ahora, quedaron atrás los bullicios de la gran ciudad y los ruidos mediáticos que tienen al chileno como uno de los protagonistas secundarios del denominado WandaGate.

NB