Creció en la tele, se mudó a Córdoba con una actriz que trabaja en Hollywood, y sigue a su padre: la vida de Rocco, el hijo de Favio Posca

Rocco Posca comenzó a escribir su propia historia y a dejar su huella en la actuación. El joven de 26 años es hijo del reconocido actor Favio Posca y creció viendo a su padre desenvolverse en los escenarios y estudios de televisión. Desde muy chico, estuvo en contacto con el mundo artístico y se empapó de ese lenguaje hasta descubrir que la actuación también sería parte de su propio camino profesional. Su gran salto llegó con La sociedad de la nieve, la película dirigida por J. A. Bayona en la que interpretó a Ramón “Moncho” Sabella, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. El éxito internacional del filme marcó un antes y un después en su carrera y potenció su reconocimiento.

Así es Rocco Posca, el hijo de Favio Posca

Rocco Posca se presenta en su perfil de Instagram como músico y actor, dos disciplinas que forman parte de su vida desde muy joven. Su infancia estuvo atravesada por la exposición pública de su padre, a quien veía recibir constantemente el cariño y el reconocimiento del público en la calle. A su vez, creció rodeado de estudios de grabación y escenarios teatrales, en contacto permanente con el mundo artístico, hasta incorporar el arte como una verdadera forma de vida.

Rocco Posca, actor y músico | Instagram

Asimismo, desde muy pequeño mantuvo una particular inquietud por la música. Tal es así que comenzó a explorar los distintos instrumentos que tenía a su alcance, experimentando con ellos, creando y reproduciendo sonidos y melodías. Lo que comenzó como un simple hobby fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en una de sus grandes pasiones.

Pese a mantener su perfil profesional alejado del foco mediático, el hijo de Favio Posca construyó una sólida carrera como intérprete, cantante y guitarrista. Su faceta musical lo llevó a presentarse en distintos escenarios de países como Chile, México y Perú, y también a cruzar el océano para llevar sus composiciones hasta España. “Estoy preparando un disco que me está abriendo caminos inimaginados, alucinantes. Feliz y agradecido, entregado a lo desconocido con fe y alegría. Siempre acompañado con mucho “, escribió en su perfil hace unas semanas anunciando su próximo proyecto sonoro. Por su parte, en el ámbito de la actuación, es representado por la agencia Elizalde Pereyra, desde donde impulsa su trayectoria como intérprete.

Rocco Posca, hijo de Favio Posca | Instagram

De la gran ciudad a la tranquilidad de Córdoba: la nueva vida de Rocco Posca

Su trayectoria profesional comenzó de forma intensiva desde hace una década. Precisamente a sus 14 años y a los 16 logró lanzar al mercado su primer disco. Aunque el éxito de La sociedad de la nieve hizo que su imagen pública escalara aún más, Rocco Posca mantiene un perfil alejado del foco mediático. Desde hace más de seis años vive en Traslasierra, provincia de Córdoba, junto a su perro Pastor Alemán y su novia, Ailín Salas. Nacida en Brasil, la joven es una reconocida actriz que construyó gran parte de su carrera en Argentina, donde participó en ficciones como El Puntero y En terapia -entre otras ficciones-. Gracias a su talento, también logró dar el gran salto a Hollywood y formar parte de Wild Horse Nine, una coproducción dirigida por Martin McDonagh.

La pareja eligió mantener su vida privada lejos del ruido mediático y rodeada de naturaleza, entre ríos, árboles y los paisajes serranos de forma casual. Su viaje al territorio cordobés se dio de forma turística, no obstante, el cierre de las fronteras debido a la pandemia los obligó a quedar varados allí. Con el correr de los días, se dieron cuenta que dicha ciudad era la indicada para expandir su potencial creativo. En ese entorno también comparten momentos junto a su mascota inseparable, con quien disfrutan de paseos y juegos en medio de los cerros y con el inmenso cielo como techo. En esta línea, los novios se muestran más enamorados que nunca y hasta suelen intercambiar muestras de cariño en sus publicaciones, donde dejan románticos mensajes en los comentarios.

Rocco Posca y Ailín Salas | Instagram

La relación entre Rocco y Favio Posca: un vínculo que trasciende el plano familiar

En una entrevista que concedió a +CARAS, Favio Posca habló sobre el vínculo que mantiene con su hijo, especialmente por el hecho de que ambos comparten profesión. “Siempre hablamos y yo tengo cuidado hasta donde voy. Me pide muchos consejos, pero yo no quiero teñir de mi opinión algo creativo que le surge a él, porque es muy particular. Después él hace lo que quiere”, le explicó a Héctor Maugeri.

Por su parte, Rocco también se refirió a la relación que mantiene con su familia y destacó que son muy unidos. En diálogo con Infobae, incluso reconoció que fue su padre quien lo impulsó a incursionar en la actuación. Según explicó, el humorista no busca imponerle su mirada profesional, sino que prefiere brindarle confianza y respetar sus decisiones. Entre ambos mantienen profundas conversaciones y un vínculo basado en la complicidad y la confidencialidad.

Favio y Rocco Posca | Instagram

De esta manera, Rocco Posca, el hijo de Favio Posca, encontró su propio camino dentro del mundo artístico. Si bien heredó de su padre el ADN y la pasión por el arte, logró construir una identidad propia y forjar una trayectoria que lleva su sello. En pareja con Ailín Salas desde hace más de seis años, eligió instalarse en Traslasierra, Córdoba, donde encontró en la naturaleza, la convivencia y la compañía inseparable de su perro Pastor Alemán un entorno ideal para desarrollar y explorar sus distintas facetas creativas.