Cuánto cuesta la bikini que diseñó Wanda Nara y es furor entre las famosas

Wanda Nara vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez no se debe a ningún escándalo personal sino por una prenda de su marca online. Se trata de una bikini que despertó la curiosidad de los usuarios, quienes quedaron impactados al ver su elevado precio.

La bikini de Wanda Nara que encendió una nueva polémica

Wanda Nara volvió a generar polémica y tendencia a la vez. Sin necesidad de grandes producciones ni despliegues elaborados, la modelo compartió una simple historia de Instagram y captó todas las miradas: una bikini roja apoyada junto a una clásica cartera Chanel en el mismo tono, que reflejaron una imagen minimalista, pero poderosa, y se viralizó a los pocos minutos.

El fuerte impacto provocó una pregunta recurrente entre sus seguidores: cuánto cuesta la bikini roja que vende Wanda Nara en su tienda online. Como suele suceder con cada una de sus apariciones, el look se volvió viral. Por esta razón, los usuarios ingresaron a la página y vieron que se trata del modelo llamado O Bicho Vai Pegar Rojo, nombre que lleva por su exitosa canción. El mismo se encuentra inspirado en el espíritu osado que reflejan los veranos brasileños y sigue la tendencia impuesta para este 2026.

Wanda Nara

Se trata de un diseño audaz pero equilibrado, pensado para resaltar la figura sin caer en excesos, con una impronta fresca y sofisticada a la vez. Este ítem se caracteriza por su estilo simple y sus tiras tanto para atar a los costados de la cadera como para sujetar detrás del cuello y la espalda. Este detalle es regulable, lo que permite ajustar la prenda según las medidas de cada cuerpo. Sin dudas, es una bikini sencilla pero repleta de personalidad por su color vibrante y toques sensuales y femeninos.

La bikini que diseñó Wanda Nara

Cuanto cuesta la bikini que vende Wanda Nara

Para darle su toque personal a la misma, Wanda Nara le sumó la letra “W” bordada en ambas piezas. Más allá de su estética, el dato que terminó de generar revuelo en las redes fue el precio de la bikini O Bicho Vai Pegar Rojo. Según la web donde se encuentra publicada, cuesta $150.000 y está disponible en talles S, M, L y XL.

Para muchos usuarios, este valor resulta exagerado y por eso no tardaron en mencionarlo en las distintas plataformas, donde surgieron comparaciones, comentarios irónicos y debates sobre si el precio se condice con el diseño y la calidad del traje de baño. Lo cierto es que para muchos este número no sorprende ya que la modelo suele vender su ropa usada también a un costo alto que alcanza cifras millonarias.

Al parecer, la conductora apuesta a reforzar una imagen aspiracional a través de su firma y lograr, una vez más, que se arme revuelo y tema de conversación en base a ella. De esta manera, la bikini que diseñó Wanda Nara y es furor entre las famosas cuesta 150.000 pesos argentinos, un precio que fue muy comentado e impactó a los internautas.