Wanda Nara no tiene paz. Tras el nuevo round del WandaGate que se desató la semana pasada con el enfrentamiento en redes con Mauro Icardi, otra vez su nombre vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, en relación con uno de sus inmuebles: el último que adquirió para construir la verdadera casa de sus sueños. Sin embargo, pese a las imágenes que desliza la mediática en sus redes sociales, no todo sería color de rosa ya que fue intimada por la intendencia del barrio donde vive.

La acusación a Wanda Nara

A mediados del año pasado, Wanda Nara sorprendió a todos con la compra de un inmueble en un barrio privado de Nordelta. Allí, la conductora de MasterChef Celebrity se encuentra llevando a cabo una mega obra en el marco de lo que sería su nueva vivienda junto a la de sus cinco hijos. Asimismo, este sitio es sumamente frecuentado los fines de semana por ella y sus herederos, quienes hacen uso de las instalaciones del prestigioso y exclusivo predio.

Wanda Nara | Instagram

En este marco, el panelista Santiago Sposato leyó en A La Tarde (América TV) una notificación que le enviaron a la presentadora, quien se habría quedado con elementos que no le corresponden: "Se solicita la devolución de las paletas de pádel que fueron entregadas el 7/12 y que, al día de la fecha, aún no han sido restituidas".

En esta línea, se especificó que sólo disponía de 24 horas para hacer entrega de los objetos para evitar cualquier tipo de sanciones económicas. "En caso contrario, se procederá a la confección del acta de infracción correspondiente por la demora", culminó el escrito que el consorcio elaboró para intimarla a cumplir con lo acordado para evitar un revés legal mediante una jugosa multa que mancharía su reputación como vecina.

Wanda Nara | Instagram

Wanda Nara revolucionó a sus nuevos vecinos de Nordelta

El universo Wanda Nara sigue dando de qué hablar. No conforme con la intimación, el panel del magazine vespertino aseguró que este revuelo “por dos raquetas de paddle” es porque “no quieren a Wanda Nara” en el lugar. La exposición pública y el alto perfil mediático de la rubia sacudirían la tranquilidad de los vecinos del country quienes estarían poniendo palos en la rueda para que no adquiera más terrenos y amplíe así su patrimonio en Nordelta. "Primero, no les gusta su perfil. Después, ella quiso comprar el terreno de al lado, pero el dueño no se lo quiso vender", enumeraron.

Lejos de amedrentarla, la mayor de las hermanas Nara iría por más. "Ya están instruidos los agentes inmobiliarios de la zona para conseguirle una casa a Maxi López en ese barrio", afirmaron. Esta búsqueda inmobiliaria respondería a los próximos proyectos laborales junto a su exesposa y madre de sus hijos mayores -Valentino, Constantino y Benedicto-. Por su parte, otras versiones aseguraron que, una vez que terminen con las grabaciones de MasterChef Celebrity, el exjugador regresaría a Suiza junto a su esposa y sus hijos Elle y Lando.

Pese a que Wanda Nara todavía no se mudó por completo a su nueva casa de Nordelta, los conflictos convivenciales ya comenzaron a hacerse presentes. Mientras tanto, en paralelo, comenzó a embalar sus muebles, alistando todos los detalles para pronto instalarse en el exclusivo barrio privado en el cual se está construyendo la verdadera casa de sus sueños.

NB