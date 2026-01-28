Wanda Nara comenzó con la mudanza y mostró su fabulosa nueva casa: living XXL y pileta infinita

Lejos de las polémicas y los escándalos, Wanda Nara inclinó su vida a un lado más íntimo, cuando decidió mudarse. Desde hace varios meses, la modelo expuso su deseo de armar una mansión a su semejanza y, finalmente, logró cumplirlo. Es por eso que, en su cuenta de Instagram, mostró la mudanza de los objetos más importantes, y reveló las primeras imágenes de cómo luce su nuevo hogar. Funcional, sofisticado pero extravagante; su espacio define a la perfección a la modelo y emociona a sus seguidores.

Las primeras imágenes de la nueva casa de Wanda Nara: living XXL y pileta infinita

Wanda Nara dio un importante paso en su vida y se despidió de los recuerdos que había formado en su anterior mansión. Tras meses de planeación de su megaproyecto, finalmente mostró la mudanza de sus objetos más importantes para poder comenzar a habitar la casa de sus sueños, creada a su semejanza. En un video de Instagram, mostró algunos de los muebles que la acompañarán en esta nueva etapa, y definió su amor por lo sofisticado y minimalista.

En el clip, mostró cómo guardaban con delicadeza algunas de sus cosas favoritas, y las llevaban a una mansión con puerta marrón claro y pileta infinita. Rodeada de paredes de vidrio, la misma daba la vista a un hermoso lago, manteniendo ese amor por la exposición y tranquilidad que tiene en sus otras propiedades. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el living XXL que se lució. Si bien ella ya había mostrado algunos de sus sillones blancos, con decoración de Hello Kitty, ahora le sumó más mueblería del mismo estilo cómodo y white, y se destaca gracias a la lámpara colgante de cristales.

La nueva casa de Wanda Nara

El megaproyecto de Wanda Nara, tras la polémica de la casa de los sueños

Es de público conocimiento que, tras su escandalosa separación de Mauro Icardi, el futbolista compró la casa que había sido de los sueños de Wanda Nara, para poder vivir junto con la China Suárez, su nueva pareja. Muchos usuarios creyeron que esta situación golpearía a la modelo, quien había querido esa construcción desde hace años. Pero ella sorprendió a todos al mostrar que estaba construyendo su propia mansión de los sueños, a solo unos metros de la anterior.

El megaproyecto de Wanda Nara

De esta manera, el megaproyecto de Wanda Nara se robó la atención, en medio de las polémicas y escándalos en los que participó, tomando forma cada mes que pasaba. Finalmente, ella anunció emocionada la mudanza de algunos de sus objetos personales, mostrando que su fabulosa nueva casa se encuentra casi terminada, para poder vivir junto a sus cinco hijos. Los usuarios no tardaron en dar a conocer sus opiniones y felicitarla por cómo se van cumpliendo sus proyectos.

A.E