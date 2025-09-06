Wanda Nara volvió a sorprender a sus millones se seguidores. Esta vez no se trata de un nuevo cruce con Mauro Icardi y la China Suárez sino que tiene que ver con el nuevo vehículo que incorporó a su lujosa colección. Mediante varios posteos en Instagram, la conductora presumió su nueva compra y compartió su felicidad con los usuarios.

Se conoció cuántos millones de pesos cuesta el nuevo auto de Wanda Nara

Wanda Nara siempre encuentra la manera para que todos hablen de ella, ya sea por sus conflictos mediáticos y judiciales con Mauro Icardi o por ostentar su lujosa vida de millonaria. En esta ocasión, la presentadora de Masterchef Celebrity (Telefe) acaparó la atención en las redes sociales al mostrar el imponente y costoso auto que se compró.

Se trata de un Lamborghini que pertenece a la línea SUV de la casa italiana y se caracteriza por su estilo deportivo y sofisticado. Su valor, según informa el portal especializado Car and Driver, oscila entre los 241.843 y 273.880 dólares, cifra que, al tipo de cambio actual, supera los 300 millones de pesos argentinos.

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara dejó en claro que le apasionan los autos de alta gama y por eso decidió adquirir este vehículo de color negro mate que decoró de una forma muy particular. Para darlo a conocer de manera pública, le colocó moños rosas de varios tamaños y le tomó varias fotografías.

Wanda Nara mostró su nuevo vehículo de alta gama.

En la primera imagen lo muestra de frente y deja ver su exclusivo diseño. Estacionado en el edificio Chateau Libertador, donde vive con sus cinco hijos, Wanda Nara le tomó varias postales y no dudó en compartir su felicidad con los usuarios que siguen atentos cada uno de sus movimientos.

En la segunda, la empresaria cosmética fotografió la parte trasera con las luces encendidas y el logo de la marca italiana. El detalle que no pasó desapercibido fue que la modelo colocó varios emojis moños rosas para tapar la patente.

Esta no es la primera vez que Wanda Nara comparte su amor y devoción por los vehículos costosos y de reconocidas firmas. Hace algunos meses, se presentó en Italia por su divorcio de Mauro Icardi con uno de la misma marca y ploteado de tono rosa, el cual generó un fuerte revuelo en los medios y en las redes sociales.

Sin dudas, con esta nueva adquisición, Wanda Nara demuestra que su estilo de vida sigue marcado por la exclusividad y el lujo, y que su imagen pública se consolida como un símbolo de empoderamiento y glamour en el mundo del espectáculo. De esta manera, al mostrar en detalle su nuevo vehículo de la firma Lamborghini, reveló que vale más de 300 millones de pesos argentinos.