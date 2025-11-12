Cuánto cuesta una cena para dos personas en la pizzería de Donato de Santis

Más allá de ser uno de los jurados más queridos en MasterChef Celebrity (Telefe), Donato de Santis también despliega su faceta de empresario gastronómico en Buenos Aires. Con una propuesta italiana que combina tradición, ingredientes frescos y una cuidada selección de vinos y postres, invita a vivir una experiencia auténtica donde la pizza es la gran protagonista.

Cuánto cuesta una cena para dos personas en el restaurante de Donato de Santis

Además de ser uno de los jurados más carismáticos de MasterChef Celebrity, Donato de Santis es dueño de Pizza Paradiso, una de las pizzerías más reconocidas de Buenos Aires. Con locales en Belgrano, Palermo y Caballito, su propuesta combina el espíritu italiano con productos de primera calidad y una carta amplia que invita a compartir.

La pizzería de Donato de Santis

Entre las opciones más tentadoras del menú aparecen las “Le Pizze Rosse”, con variedades clásicas como la Imbattibile (pomodoro, bocconcini de mozzarella y aceite de oliva extra virgen) desde $25.900, o la Mortal, con mortadella, stracciatella y pistachos por el mismo precio. También se destacan la Reginella, con mozzarella y albahaca fresca cuesta $21.900, y la Ortolana, que suma berenjenas y pimientos asados tiene un precio de $25.200.

Por otro lado, las “Le Pizze Bianche” ofrecen combinaciones sin salsa de tomate, como la Poker di Cipolle, con cuatro tipos de cebolla y un toque de brie a $24.900, o la Fugapapa, con base de papa, queso fontina y parmesano por $25.900.

Caption

Los fanáticos del “aperitivo italiano” también encuentran su espacio con los tragos clásicos a $9.900. Y para cerrar la comida con un toque dulce, hay postres como el Tiramisú a $12.200 o la Sfogliatella napolitana por $6.900.

En total, una cena para dos personas con dos pizzas, bebidas y postre compartido ronda los $70.000, una experiencia completa para disfrutar el auténtico sabor italiano bajo el sello de Donato de Santis.

Donato de Santis

Cuánto cuesta una merienda para dos personas en la cafetería de Damián Betular

El pastelero más famoso de la televisión argentina también tiene su propio espacio para los fanáticos del dulce. En su elegante local de Villa Devoto, Damián Betular, jurado de MasterChef Celebrity, propone una experiencia gourmet que combina pastelería de autor, café de especialidad y un ambiente ideal para una pausa indulgente.

Las opciones de bebidas incluyen desde un flat white a $5.400 o un cappuccino a $5.100, hasta el exclusivo Betu Latte, a $6.000. Quienes prefieren algo más fresco pueden optar por limonadas, pomeladas o cafés fríos, con precios que varían entre $5.600 y $6.500. En promedio, dos bebidas rondan entre $10.500 y $13.000.

La pastelería de Damián Betular

En el sector dulce, los macarons, uno de los íconos de Betular, se venden a $5.600 la unidad con sabores como pistacho, vainilla, frambuesa o caramelo salado. También se destacan los macaron glacé, la versión helada, a $12.000 cada uno. Las porciones de torta, en versiones de pistacho, avellana o corazón rouge, valen $12.000, mientras que los alfajores de chocolate, pistacho o limón cuestan $9.000. Para los que prefieren algo más sustancioso, hay avocado toast a $14.000 y sándwiches que van de $14.000 a $22.000.

En total, una merienda completa para dos personas —con dos bebidas, una opción dulce y otra salada por persona— cuesta entre $30.000 y $60.000, un valor acorde con la propuesta sofisticada y el sello inconfundible de Damián Betular.