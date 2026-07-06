Así fue el mega cumple de 50 de Ángel de Brito por dentro: el menú, stand de joyas propio y vinos de famosos

Ángel de Brito es de los conductores de televisión más reconocidos. Su presencia en el espectáculo argentino y su data sobre los famosos lo hizo consagrar una fuerte carrera y presencia en cada una de las noticias de escándalos. El 1 de julio cumplió sus 50 años, y, fiel a su estilo, decidió celebrarlo a lo grande. Organizado Oki Agencia, convirtió el Chateau de Puerto Madero en un salón de fiesta, con un menú de lujo, joyería para los invitados y bebidas para que los famosos bailen y disfruten toda la noche.

Así fue el cumpleaños de Ángel de Brito / Créditos: oki.agencia y Mono Gomez

Así fue el mega cumple de 50 de Ángel de Brito por dentro: el menú, stand de joyería propio y vinos de famosos

El mega cumpleaños de 50 de Ángel de Brito se celebró en el Chateau de Puerto Madero, el sábado 4 de julio de 2026 . La celebración, fiel al estilo del conductor, resultó ser una cena y fiesta con sus amigos y colegas del medio, comenzando a las 21:30 y terminando durante la madrugada, exactamente a 5 de la mañana. Entre los 120 invitados, estaban las angelitas, las suricatas, Yanina Latorre, Moria Casán, Graciela Alfano ​, Mariana Fabbiani, Marcelo Polino y Georgina Barbarossa. Guillermina Valdés, Mariana Brey, Verónica Lozano, Sabrina Rojas y José Chatruc también se lucieron y disfrutaron de una noche que contó con pista de baile, mesas y cena de lujo, y sorpresas como joyería personalizada y show en vivo.

Así fue el cumpleaños de Ángel de Brito / Créditos: oki.agencia y Mono Gomez

Así fue el cumpleaños de Ángel de Brito / Créditos: oki.agencia y Mono Gomez

El catering se llevó los elogios de la mano de Miluska Catering. En la recepción, los invitados disfrutaron de finger food frío variado, y finger food caliente, con canastos de bondiola con batatas glasé. Como plato principal, una bondiola braseada con puré de batatas fue acompañada de una mesa de finger dulce con tres variedades a elección. El vino elegido fue el de Cittanina Lodge & Wine, la bodega de Lautaro Martínez y Agus Gandolfo. Los invitados, durante toda la noche, pudieron probar diferentes tragos de autor y personalizados, de una empresa que vino directamente de Uruguay, y como final de fiesta probaron bombones de la chocolatería Delturista.

El Cheteau de Puerto Madero se tiñó como un boliche moderno y nocturno, con un rol protagónico de las luces neón y los efectos visuales. El conductor propuso disponer de sectores de sillones elegantes y mesas bajas para que los invitados pudieran descansar y charlar cómodamente entre tanda y tanda de baile, mientras que en la entrada sorprendía un stand de globos plateados, donde la mayoría posó con el agasajado, deslumbrando la decoración preparada por Kairós Eventos.

Así fue el cumpleaños de Ángel de Brito / Créditos: oki.agencia y Mono Gomez

Así fue el cumpleaños de Ángel de Brito / Créditos: oki.agencia y Mono Gomez

El festejo contó con momentos icónicos, como el abrazo de Moria Casa y Georgina Barbarossa, hasta bailes llenos de shows en vivo, con trajes espejados para una tanda especial de Maddona y personajes divertidos para una tanda más festiva en la cual cantó tres canciones Gladys, la bomba tucumana. Los invitados bebieron tragos, bailaron con su conductor favorito y pudieron realizarse joyería personalizada, a cargo de Matías Ocampo con Made with Love.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el doble cumpleaños junto a Guillermina Valdes. La actriz, que también celebraba, compartió el instante en el que ambos soplaron las velitas frente a un clásico rogel, acompañados por el aplauso y el cariño de todos los presentes, y el cotillón que le brindó el conductor, haciendo el festejo aún más personal.

Así fue el cumpleaños de Ángel de Brito / Créditos: oki.agencia y Mono Gomez

Así fue el cumpleaños de Ángel de Brito / Créditos: oki.agencia y Mono Gomez

Así fue el cumpleaños de Ángel de Brito / Créditos: oki.agencia y Mono Gomez

Los invitados se llevaron de regalo unas botellas térmicas súper exclusivas de la marca Asobu Argentina, cerrando un evento de lujo. El mega cumpleaños 50 de Ángel de Brito se llevó el protagonismo en el pasado fin de semana, siendo el espacio perfecto de todas las postales e historias de Instagram de los famosos más importantes de los medios de comunicación argentinos.

A.E