Así fue el cumpleaños de Colo Barco en Buenos Aires: temática de la selección y un menú bien argentino

Colo Barco celebró cumpleaños con una reunión íntima en Buenos Aires, organizada en su propia casa y acompañada por familiares y amigos. La propuesta del encuentro estuvo marcada por una temática vinculada a la selección argentina y por detalles que reflejaron su estilo personal. La jornada incluyó momentos pensados para compartir en un ambiente cercano, con una organización que combinó tradición y sencillez en cada aspecto del festejo. El encuentro mostró cómo cada detalle estuvo pensado para acompañar la ocasión.

El Colo Barco festejó sus 22 años con una celebración que combinó tradición y un guiño a la selección

El Colo Barco celebró sus 22 años el pasado 23 de julio con una reunión íntima en su casa de Buenos Aires. La temática elegida para la ocasión estuvo inspirada en la Selección Argentina, con una torta que se destacó por llevar una vela con la camiseta albiceleste. En las imágenes compartidas por Yazmín Jaureguy se lo pudo ver junto a su hija en brazos y con la modelo abrazándolos, en una postal que reflejó el clima familiar del festejo.

Valentín Barco y Yazmín Jaureguy

En las últimas horas, la influencer usó su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotos que dejaron ver la intimidad del evento. Uno de los detalles más comentados fue el menú elegido para la celebración. En el jardín de la casa se dispusieron varias parrillas que ofrecieron un gran asado con cortes de carne variados, acompañando la tradición argentina en cada plato. La propuesta gastronómica reforzó el carácter cercano del encuentro y se convirtió en uno de los puntos más destacados de la jornada.

Además, la mesa dulce que organizaron en la cocina de la casa del Colo Barco tuvo un protagonismo especial. Yazmín Jaureguy compartió una imagen que dejó ver opciones clásicas como pasta frola, tarta de ricota y una tarta de frutillas con crema. “Lo más increíble que conseguí: la receta de la pasta frola de AFA 1000/10”, escribió junto a la foto, mostrando cómo los sabores tradicionales acompañaron la tarde y completaron la propuesta culinaria del festejo.

Cumpleaños Valentín Barco

El cumpleaños se desarrolló en un ambiente sencillo y familiar, con detalles pensados para que cada momento tuviera un sello especial. La combinación de la temática futbolera con el menú argentino dio lugar a una celebración que reunió a la familia y amigos más cercanos, en un encuentro marcado por la cercanía y la calidez. La jornada dejó imágenes que reflejaron cómo lo personal y lo tradicional se unieron en un festejo pensado para disfrutar en compañía.

El sentido mensaje de Yazmín Jaureguy para celebrar los 22 años del Colo Barco

A través de sus redes sociales, Yazmín Jaureguy eligió un momento especial para dedicarle unas palabras al Colo Barco en el día de su cumpleaños. “Muy feliz cumpleaños al amor de mi vida. Deseo que puedas cumplir todos tus sueños, que tengas mucha salud y felicidad”, escribió la modelo, destacando su rol como esposo, padre y compañero. La dedicatoria incluyó también a su hija Gemma: “Te amamos con nuestros corazones. Gemmi y Yaz”. El mensaje se convirtió en una muestra de afecto que reforzó la importancia de la familia en su vida.

El posteo de Yazmín Jaureguy para Valentín Barco

En su posteo de Instagram, la modelo subrayó la importancia de los vínculos y el agradecimiento por la manera en que el futbolista se relaciona con quienes lo rodean. “Sos el mejor papá, el mejor esposo, el mejor amigo que me pudo haber tocado”, expresó, resaltando la cercanía y el compromiso que caracteriza al jugador en su vida cotidiana. Sus palabras reflejaron cómo cada etapa de la vida del jugador del Chelsea.

La dedicatoria también incluyó un reconocimiento a la generosidad del Colo Barco. “Gracias por ser tan bueno con todos nosotros”, señaló, en un gesto que refleja la admiración y el respeto que siente por él. El saludo se convirtió en una muestra pública de la relación que mantienen, marcada por la complicidad y el apoyo mutuo. La manera en que Yazmín Jaureguy eligió expresarse reforzó la idea de que la familia es el eje central. La dedicatoria reafirmó la unión que comparten y mostró cómo su vida cotidiana se construye sobre la base del acompañamiento.

Yazmín Jaureguy y Colo Barco

Colo Barco celebró sus 22 años con una propuesta que combinó detalles personales y tradiciones argentinas en un encuentro íntimo en Buenos Aires. La reunión reunió a familiares y amigos en un clima cercano, donde la temática futbolera y el menú clásico marcaron la jornada. La presencia de Yazmín Jaureguy y su hija reforzó el carácter familiar del festejo, que se completó con un mensaje cargado de afecto y reconocimiento.

VDV