Así fue el cumpleaños de índigo, la hija de Evaluna y Camilo: disfraces y la construcción de un "universo" mágico

Índigo, la primera hija de Evaluna Montaner y Camilo cumplió 4 añitos y sus papás decidieron festejarlo con una impresionante fiesta que estuvo inmersa en el universo de Disney. Aunque los detalles quedaron reservados en el plano familiar, fue el propio Ricardo Montaner el que compartió la hazaña que realizó junto a su esposa Marlene para complacer a la niña.

Índigo, la primera hija de Evaluna y Camilo

Desde que la pequeña llegó al mundo, Índigo se convirtió en una niña súper amada por sus papás Evaluna y Camilo, como así también por sus abuelos Ricardo Montaner y su esposa Marlene. Sin embargo, la pareja de cantantes decidió preservar la identidad de la pequeña ante la mirada pública dejando al resguardo su rostro. No obstante, de vez en cuando cobra protagonismo en las redes sociales de la familia de artistas. En esta oportunidad, la nena sumó una nueva vuelta al sol y fue sinónimo de festejo.

Fiesta de Índigo, la hija de Evaluna y Camilo | Instagram

De acuerdo con algunas postales que se viralizaron en Instagram, la temática del cumpleaños consistió en personajes de Disney y, cada uno de los invitados, tenía como objetivo caracterizarse como uno de ellos. Es por esta razón que la cantante lució un traje de Blancanieves, mientras allegados a la niña vistieron trajes de Mohana, La Sirenita, Mike Wazowski y Mulán -entre otras-. No obstante, el look que se robó todas las miradas fue, sin dudas, el de Ricardo Montaner y Marlene, quienes apostaron por un disfraz súper llamativo y con todos los chiches.

Ricardo Montaner y Marlene: todo por su nieta

Para el cumpleaños temático de su nieta Índigo, inspirado en el universo de Disney, Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez Miranda se sumaron con looks acordes al evento. La compañera de vida del músico apostó por un estilismo claramente inspirado en el personaje de Jasmine. Lució un vestido largo en tono turquesa con detalles dorados que realzaban la estética árabe del conjunto. La prenda incluía mangas caídas y aplicaciones brillantes en la zona del busto y la cintura, además de cadenas que aportaban movimiento y elegancia.

Look de Ricardo Montaner y Marlene en el cumpleaños de Índigo | Instagram

Asimismo, complementó el outfit con accesorios dorados, como collares y aros, y una peluca de pelo trenzado hacia un costado, reforzando el estilismo de la princesa del clásico animado. Por su parte, Ricardo Montaner se mostró sonriente y completamente animado vistiendo un atuendo inspirado en Aladdín.

El célebre intérprete eligió un conjunto en tonos crema y dorado, compuesto por pantalón holgado y camisa clara, sobre la que llevó un chaleco bordado con detalles dorados. El toque distintivo fueron sus anteojos en color dorado brillante y los bordados en la solapa del saco, que sumaron textura, luminosidad y la clásica impronta de Disney. Ambos se mostraron cómplices y divertidos, posando juntos bajo una decoración repleta de guirnaldas multicolores, en sintonía con la estética mágica y oriental elegida para el festejo de la pequeña Índigo.

Como era de esperarse, el propio papá de Evaluna reaccionó al ver su performance en el mundo ideal de su nieta. “El día que tengas nietos, te vas a enterar… Índigo nos dijo que su fiesta era de disfraces… Jazmín y Aladdín, aparecieron para complacer a la amada nietita. Lo que haces por los nietos, no lo hiciste por los hijos… Dios ha sido inmenso con nosotros”, señaló el artista internacional que, además de su caracterización, cabe destacar que fue él mismo el que realizó la versión en español de la mítica canción que le dio vida a la película del joven de la lámpara. De esta manera, la familia Montaner vivió un cumpleaños cargado de simbolismo, complicidad y alegría.

NB