A Sara Stewart Brown, la ex de Jorge Lanata, en sus redes sociales la conocen como “Kiwi”, apodo que tiene su historia.

“A los neozelandeses les dicen ‘Kiwi’, porque en Nueva Zelanda hay una isla con mi apellido Stewart, que se llama así por el abuelo de mi abuelo que era un ingeniero que hacía puentes. En esa isla solo hay una reserva con unos pájaros, una especie protegida que es el ave nacional del país", declara la artista.

"Alrededor de los ‘Kiwi’ hay muchas leyendas maoríes, porque no vuelan. Se cuenta que es porque está cuidando el suelo. Yo no me identifico para nada con esa leyenda. Soy una mujer a la que no le falta vuelo (Risas)”, dice quien estudió dirección y producción de teatro, trabajó produciendo y haciendo dramaturgia con Fernando Peña; y, según confiesa, después de tener a su hija, entró en una crisis existencial, sintió que le faltaba una formación formal e ingresó a la Universidad Nacional de Arte (UNA).

“Hice una especialización en grabado y con una compañera de la universidad armé la Tienda de Arte ‘Punto Kiwi’. En el 2018, Ana Spinetto, la directora de BADA, me invitó por primera vez a participar de la Feria de Arte. Esta es la quinta vez que estoy presente con mi obra”, agrega.



Sara Stewart Brown se autopercibe como artista novel

“Soy bastante desestructurada, trato de no ser solemne. Muchos artistas escriben un fundamento de lo que crean y a mí me parece que mi obra se explica sola. Para mí no hace falta saber de arte: las obras te gustan o no. ¿Te gusta tener uno de mis cuadros en tu casa o ni loco lo tendrías? Es bastante más simple, trato de quitarle solemnidad. Para mi esto es un oficio: vengo al taller, laburo, le quito todo romanticismo”, afirma la ex de Jorge Lanata, con quien tuvo a su hija Lola (18).

Sara Stewart Brown hizo su primera exposición hace diez años, aunque ella se auto-percibe Artista Novel. Ahora presenta su serie de “Papelitos” en BADA 2023, la Feria de Arte Directo de Artista, del 24 al 27 de agosto, en La Rural. “Somos 300 artistas, cada uno con su stand, y allí se realizan ventas directa con la gente. Es una oportunidad para conocer al público que se muestra interesada por lo que hacés. Mi propuesta artística es una búsqueda de belleza, es estética, no tiene nada de profundo. La idea es que a la gente mi obra le resulte linda, agradable… Y si le da felicidad, mejor”, cuenta Sara en su taller ubicado en Barracas, dentro del espacio cultural llamado “Barrakesh”.

