Daniela Christiansson reveló quién la acompaña durante su embarazo, lejos de Maxi López

Daniela Christiansson atraviesa la recta final de su segundo embarazo, fruto de su amor con Máxi López, y en las últimas horas compartió un particular posteo que llamó la atención de sus seguidores de Instagram. Mientras su pareja continúa en la Argentina junto a los hijos que tuvo con Wanda Nara y grabando Masterchef Celebrity, la modelo sueca permanece sola con su hija Elle en Suiza.

La fiel compañía de Daniela Christiansson con Maxi López en Argentina

Daniela Christiansson y Maxi López se encuentran en la dulce espera de su segundo hijo en común. Esta vez, la cuenta regresiva los tiene alejados ya que el exjugador decidió alargar su estadía en el país y ser parte de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. Por esta razón, cada gesto y publicación que realiza la top model sueca genera repercusiones.

En esta oportunidad, Daniela Christiansson recurrió a sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores su costado más íntimo durante la recta final de su embarazo. Se trata de una imagen muy especial que tiene como protagonista a su mascota llamada Kika, quien es su fiel compañía en todo momento. "Kika siempre está cerca cuando medito para conectar con el bebé. Ella lo siente", escribió la joven en inglés y español junto a emojis de corazones.

El dulce posteo de Daniela Christiansson

La postal mostraba a su perra echada a sus pies mientras Daniela Christiansson comenzaba su clase de meditación, la cual la ayuda a prepararse en cuerpo y alma para la inminente llegada de su bebé. Su mensaje dejó en claro el importante vínculo que mantiene con su mascota y lo importante que es para ella contar con su presencia en estos momentos en los que su pareja Maxi López se encuentra a miles de kilómetros.

La historia de Kika, la perra Maxi López y Daniela Christiansson

Kika es de la raza japonesa akita inu y llegó a la vida de la pareja en 2020, en plena pandemia, como un regalo de él para ella cuando aun vivían juntos en una mansión en Italia. Desde entonces, se transformó en parte esencial de su vida cotidiana y hasta cuenta con su propio perfil de Instagram, donde reúne más de cuatro mil seguidores.

Maxi López y Daniela Christiansson junto a su hija Elle.

Allí, Daniela Christiansson suele compartir fotografías de sus paseos, cumpleaños y el vínculo cercano que mantiene con cada uno de los integrantes de la familia. También estuvo acompañando a la empresaria durante el embarazo de Elle cumpliendo un rol de guardiana y sostén en esos días de espera. Ahora, Kika vuelve a ocupar ese lugar y no la deja ni un segundo sola.

De esta manera, Daniela Christiansson reveló que su mascota es quien la acompaña durante su embarazo mientras Maxi López continúa lejos de ella y de su pequeña de dos años. Fue mediante una publicación donde compartió la dulce imagen y volvió a ser foco de atención en las redes sociales.