Guillermina Valdés vuelve a demostrar que la moda no tiene edad y que la imagen puede ser un terreno de juego permanente. En las últimas horas, la actriz y empresaria sorprendió en sus redes sociales con un nuevo cambio de look que rápidamente capturó la atención de propios y extraños, consolidándose una vez más como una referente indiscutida en materia de belleza para mujeres mayores de 40.

Guillermina Valdés apostó por el color del verano

Desde hace años, Guillermina Valdés utiliza su imagen como una forma de expresión y experimentación. En esta oportunidad, eligió mostrar el proceso de transformación a través de su cuenta personal de Instagram, donde dejó ver su elección de color de cabello que marca tendencia en este verano 2026 y la vuelve "más jovial".

Guillermina Valdés | Instagram

El nuevo tono elegido se inscribe dentro del furor por los colores intensos y cálidos que dominan la temporada estival. Lejos de su clásico rubio, la artista optó por un castaño dorado, que resalta sus facciones y potencia su tono de piel. La elección no pasó desapercibida y fue celebrada por seguidores y expertos fashionistas.

El corte de pelo acompañó con precisión el cambio cromático. La actriz se mostró con un bob clásico a la altura de los hombros, uno de los estilos más versátiles y elegidos por celebridades durante los meses de calor. Con un leve flequillo irregular y un acabado natural, este hairstyle refuerza una estética fresca, moderna y elegante, ideal para aquellas mujeres mayores de 40 que quieren enfrentar altas temperaturas sin resignar sofisticación.

Guillermina Valdés | Instagram

Guillermina Valdés redobló la apuesta

Fiel a su estilo directo, Guillermina Valdés decidió ponerle palabras a su transformación y dejó una frase que sintetiza su espíritu inquieto y audaz: “Tercer cambio de color en un mes”. Esta contundente frase, compartida en una de sus historias, refleja no solo la determinación de sus decisiones estéticas, sino también una actitud libre de prejuicios frente a la imagen y el paso del tiempo. Asimismo, pone en manifiesto su espíritu de búsqueda permanente por un color que la represente y la deje conforme con sus anhelos.

Cabe destacar que, desde mediados de 2025, la ex pareja de Marcelo Tinelli viene atravesando un proceso de transformación personal que se ve reflejado en su imagen. Tal es así que abandonó por completo su rubio favorito que la acompañó durante varios años para dar un drástico volantazo estético. En este marco, algunos días atrás había apostado por un castaño oscuro rojizo; sin embargo, ahora fue por más y optó por un tono dorado.

De esta manera, Guillermina Valdés reafirmó su lugar como referente de estilo y autenticidad. Con cada nuevo look, la empresaria vuelve a marcar la agenda fashionista y a demostrar que es una fuente de inspiración para las mujeres de mayores de 40, que ven en ella una referente indiscutida de glamour y belleza. Por su parte, sus seguidores no dudaron en compararla con Celeste Cid y en resaltar su faceta glam que la vuelve "más jovial".

NB