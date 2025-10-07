Flor Vigna compartió un video con un golpe en la cara y preocupó a sus seguidores: “Piedad”

Flor Vigna sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram un video en el que se la ve con el rostro lastimado y el ojo enrojecido. A primera vista, la imagen generó preocupación entre los usuarios, pero la artista solo utilizó un filtro para acentuar el dramatismo del mensaje que quería transmitir.

El preocupante mensaje de Flor Vigna

Sobre el video, la cantante y bailarina escribió: “Querido octubre, ten piedad de mí. No sé cómo carajo voy a llegar a diciembre. Tengo cinco trabajos y mi sistema nervioso está colapsando. Mi economía en coma y acabo de adquirir una tortícolis que no me deja ni mover el cuello. Si me ves quieta, no es paz interior: es contractura”, escribió sobre el video, en el que mira a cámara con gesto serio y el rostro visiblemente atravesado por el efecto del filtro.

El texto, con tono de desahogo y humor ácido, refleja el agotamiento físico y emocional que Vigna viene compartiendo en los últimos meses, entre sus proyectos musicales, presentaciones en vivo y apariciones televisivas o en streamings, en los que usualmente es invitada. Su forma directa de expresar cómo se siente volvió a conectar con miles de seguidores que suelen acompañarla en sus procesos personales y artísticos.

Así es que horas más tarde, la cantante cambió el tono de sus publicaciones. En una nueva historia, agradeció el cariño del público durante su carrera y mostró una carta escrita a mano por una fan. “Gracias por sus cartitas y mensajes a lo largo de estos 10 años”, escribió junto a la imagen del papel amarillo, mientras sonaba la canción Honesty de Pink Sweat$.

Flor Vigna

En el texto, la seguidora le transmitía un mensaje de fe y apoyo espiritual: “Jesús te ama, y él ve en qué precioso momento estás pasando. Él quiere entrar dispuesto a ayudarte y cargar con tus luchas”. Florencia compartió la carta como un gesto de contención, resaltando el vínculo que mantiene con quienes la siguen desde sus comienzos.

Entre la ironía del primer video y la ternura del segundo, Flor Vigna volvió a mostrar su costado más humano: la vulnerabilidad, el cansancio y la necesidad de agradecimiento que conviven en una artista que elige contarlo todo y se muestra siempre cercana a sus fanáticos.

F.A