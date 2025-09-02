Así está hoy Rosa María, la hija de Alberto Mateyko y Naanim Timoyko que vive en Barcelona y es publicista

La reciente entrevista de Juan Alberto Mateyko con Héctor Maugeri en +CARAS generó un fuerte impacto mediático. Allí, el histórico conductor se refirió con nostalgia a su relación con Naanim Timoyko, a quien definió como “el amor de su vida”. Las declaraciones hicieron que muchos recordaran la familia que ambos formaron durante dos décadas, de la cual nacieron sus dos hijos: Rosa María y Juan Bautista.

Juan Alberto Mateyko y su hija, Rosa María

Así está hoy Rosa María, la hija de Alberto Mateyko y Naanim Timoyko

Hoy, Rosa María tiene 31 años y lleva una vida discreta, lejos de la exposición pública que acompañó a sus padres. Radicada en Barcelona, se desempeña en el mundo de la publicidad, profesión que eligió desde muy joven. En la capital catalana vive con su pareja, Santiago, con quien comparte su día a día. Sus redes sociales son privadas, pero en ocasiones es su padre quien se encarga de mostrar imágenes de ella, siempre con mensajes cargados de orgullo. “Felices los dos. Mi querida hija y su novio brindando por logros obtenidos. ¡Los quiero! Qué feliz me hacen”, escribió alguna vez en su cuenta de Instagram.

A principios del año pasado, Rosa fue noticia en Argentina cuando sorprendió a su padre con una visita inesperada tras casi dos años sin verse debido a las restricciones de la pandemia. El reencuentro, que se produjo en un restaurante donde Mateyko cenaba con Palito Ortega y Evangelina Salazar, fue registrado en video y se viralizó rápidamente. Muy emocionado, el conductor compartió la experiencia en sus redes: “Estaban todos complotados y de pronto apareció mi hija Rosa. ¡Emociones!”.

Por su parte, Naanim Timoyko también habló recientemente sobre el presente de la familia, en respuesta a las declaraciones de Mateyko. En una entrevista en América, la ex vedette destacó el rol del locutor como padre: “Juan siempre estuvo presente, sobre todo en los momentos importantes. Es un padre muy comprometido y eso lo valoro profundamente”.

Si bien Rosa María prefiere mantener un perfil bajo, la historia de amor de sus padres volvió a ponerla en el centro de atención. Con una vida tranquila en Europa y una carrera consolidada en la publicidad, la hija mayor de Juan Alberto Mateyko y Naanim Timoyko se mantiene alejada de los flashes, pero es uno de los grandes orgullos de su familia.

