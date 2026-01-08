Ámbar de Benedictis deslumbró con sus lentes XL, el accesorio que define su estilo relajado y cool

Ámbar de Benedictis volvió a captar todas las miradas en redes. Lejos de producciones recargadas o looks forzados e instalada en Punta del Este, la joven eligió una estética simple y personal en la que un solo detalle se lleva todo el protagonismo: sus lentes de sol XL, un accesorio que ya se convirtió en su sello y que resume a la perfección su estilo relajado, urbano y cool.

Ámbar de Benedictis deslumbró con sus lentes XL

En una imagen en blanco y negro que compartió en sus historias de Instagram, Ámbar de Benedictis apostó por un outfit descontracturado: buzo oversized caído al hombro, pantalón amplio y una actitud natural que transmite comodidad. El toque fashion lo dan los anteojos negros de formato ovalado, grandes y envolventes, una elección que dialoga con la tendencia del lujo silencioso y la estética noventosa que volvió con fuerza a las calles.

El look de Ámbar de Benedictis

Los lentes XL no solo suman carácter, sino que también funcionan como un comodín infalible. Elevan un look básico, aportan misterio y estilizan el rostro sin necesidad de sumar otros accesorios. En el caso de la hija de Juana Viale, refuerzan una identidad propia: moderna, minimalista y con aires europeos, influenciada por su paso por París, donde vivió durante seis meses antes de comenzar su carrera universitaria.

Ámbar de Benedictis con sus lentes favoritos

El encanto del look radica en su naturalidad. Nada parece pensado de más y, sin embargo, todo encaja. Los lentes se convierten en el eje del estilismo y confirman que menos es más cuando se trata de moda. Son ideales para llevar de día, con prendas cómodas, pero también se adaptan a outfits más nocturnos o sofisticados, demostrando su versatilidad.

A qué se dedica Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale

Hija de Juana Viale y del músico Juan de Benedictis, Ámbar es la primogénita de la actriz y la primera nieta de Marcela Tinayre. Aunque su apellido la mantiene bajo el radar mediático, siempre eligió un perfil bajo. Con 22 años, estudia Comunicación Social en la Universidad de San Andrés, carrera que comenzó en 2023, y prioriza su formación y su vida personal por sobre la exposición.

Juana Viale y su hija Ámbar

Cada aparición suya genera interés, especialmente en redes sociales, donde su estilo despierta curiosidad y marca tendencia sin buscarlo. Esta vez, sus lentes XL lo confirman: Ámbar de Benedictis entiende la moda desde un lugar auténtico, relajado y absolutamente actual.