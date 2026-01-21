Adiós a las bikinis clásicas: la apuesta bicolor de Ámbar de Benedictis en Punta del Este

Ámbar de Benedictis sorprendió en Punta del Este con un look que marca tendencia y le dice adiós a las bikinis clásicas y bienvenida a la apuesta bicolor. Su elección combina tonos que resaltan en la playa y se alinean con las nuevas propuestas de moda veraniega. La hija de Juana Viale consolidó una estética que se impone y que redefine el estilo de la temporada.

Ámbar de Benedictis impulsó la tendencia de la temporada diciéndole adiós a las bikinis clásicas

Ámbar de Benedictis se convirtió en protagonista de la temporada en Punta del Este al lucir un estilo que refleja el cambio en los trajes de baño. La modelo se declinó por un diseño que le dice adiós a las bikinis clásicas y se posiciona como una alternativa fresca que gana espacio entre las tendencias con estilos versátiles.

Ámbar de Benedictis | Créditos: RS Fotos

Durante la temporada de verano en Uruguay, la hija de Juana Viale fue vista disfrutando de una tarde de playa junto a una amiga. En las fotos se puede ver a la joven con un look que no pasó desapercibido, un traje de baño de dos piezas, con tirantes finos en color amarillo que contrastaban con el azul del resto del conjunto.

La elección de Ámbar de Benedictis se alinea con una tendencia que gana terreno en las playas, diciendo adiós a las bikinis clásicas y marca la apuesta por diseños bicolor que combinan tonos inesperados. Este tipo de diseño se impone como una alternativa a los modelos tradicionales.

Ámbar de Benedictis | Créditos: RS Fotos

En este contexto, el look de la modelo refleja una búsqueda por renovar el estilo veraniego sin perder funcionalidad. Los tirantes finos aportan ligereza al conjunto, mientras que el contraste cromático suma personalidad. Esta tendencia, que se observa cada vez más en las playas durante la temporada de verano 2026.

La elección de Juana Viale por Punta del Este como lugar para sus vacaciones

Ámbar de Benedictis fue vista disfrutando de sus vacaciones en Punta del Este. La joven eligió las playas uruguayas para pasar parte de la temporada de verano, un destino que eligió más de una vez para disfrutar de las playas. En un ambiente relajado y natural, se la pudo ver caminando por la orilla y compartiendo momentos de descanso.

Ámbar de Benedictis | Créditos: RS Fotos

Durante su estadía, la nieta de Mirtha Legrand estuvo acompañada por una amiga, con quien compartió jornadas de playa y actividades típicas de la temporada. La presencia de ambas llamó la atención por la sencillez de sus looks, en sintonía con el entorno costero y destacando las nuevas tendencias de la moda en la costa.

Las vacaciones de Ámbar de Benedictis en Uruguay refuerzan la tradición de la familia de elegir este destino para el verano. La joven, que mantiene un perfil bajo, se mostró cómoda y distendida en cada salida, reflejando su intención de disfrutar y aprovechar varios días de descanso en Punta del Este.

Ámbar de Benedictis | Créditos: RS Fotos

Ámbar de Benedictis, en su paso por Punta del Este, reafirma con su elección el adiós a las bikinis clásicas abre camino a la apuesta bicolor como una tendencia de la temporada. Su look, con la combinación de azul y amarillo, refleja cómo los nuevos diseños se integran al estilo veraniego y marcan presencia en las playas.

VDV