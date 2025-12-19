Del set de televisión al matrimonio: así nació el amor entre Christian Petersen y Sofía Zelaschi

La historia de amor entre el reconocido chef Christian Petersen y Sofía Zelaschi comenzó de una manera poco convencional: en el ambiente televisivo de El gran premio de la cocina, donde él era jurado y ella concursante. A pesar de la diferencia de edad y las expectativas ajenas, lo que surgió como una amistad se transformó con el tiempo en una relación profunda.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi, una historia que nació frente a cámaras

El amor que nació en la televisión y desafió todos los prejuicios

Según recuerdan ambos, el primer encuentro quedó marcado por una química inmediata. Petersen, de 56 años, supo ver en Zelaschi, unos 26 años menor, algo que lo inspiró desde el inicio. A partir de ese vínculo inicial, fue construyendo un puente afectivo que superó las miradas ajenas y se afianzó con el paso de los años.

Tras varios encuentros informales fuera del ámbito televisivo, la pareja decidió formalizar su vínculo, convivir a partir de 2020 y consolidar un proyecto de vida en común que incluyó la integración de sus familias: Petersen integró al hijo de Zelaschi en su día a día, al igual que ella acogió a los tres hijos que él tuvo en su matrimonio anterior.

De un flechazo televisivo al matrimonio: Christian Petersen y Sofía Zelaschi, unidos por la cocina y la vida.

El 18 de abril de 2025, luego de cinco años de relación estable, la pareja celebró su casamiento en una ceremonia íntima con cerca de 150 invitados, en un festejo que reflejó la personalidad de ambos y su estilo de vida compartido. Fue un evento señalizado por la alegría, la cercanía y el sentido de comunidad entre familiares y amigos.

La historia de Christian Petersen y Sofía Zelaschi no solo llamó la atención por su origen poco tradicional, sino también por la manera en que enfrentaron los prejuicios sociales en torno a su diferencia de edad y las expectativas culturales sobre las relaciones afectivas. En entrevistas previas, el chef destacó que la pareja supo hacer caso omiso a las opiniones externas y centrarse en construir una relación basada en el respeto y la complicidad.

Una historia que se fortaleció con el tiempo y hoy los encuentra unidos frente a la adversidad

El chef Christian Petersen junto a Sofía Zelaschi

En los últimos días, esta historia adquirió un matiz aún más emotivo: mientras Christian Petersen lucha por su vida en terapia intensiva tras sufrir una descompensación durante una excursión en el volcán Lanín, Sofía Zelaschi permanece a su lado respaldándolo, evidenciando la profundidad de su vínculo afectivo incluso en circunstancias adversas.

BR