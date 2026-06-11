Denise Dumas mostró a su hijo, Santino, de 22 años y causó furor: a qué se dedica

Más allá de su carrera en el universo fashionista y en el ámbito televisivo como conductora y panelista, Denise Dumas es una de las famosas que no duda en mostrar el crecimiento de sus hijos y celebrar junto a sus seguidores cada uno de sus logros y momentos especiales. En esta oportunidad, la modelo y su hijo Santino Curto, de 22 años, protagonizaron un divertido video que despertó el interés de su comunidad digital.

La complicidad de Denise Dumas y Santino Curto

Una de las características que identifican a Denise Dumas es su buen sentido del humor y su espontaneidad a la hora de crear momentos únicos. Tal es así que en las últimas horas circularon dos videos en su cuenta de Instagram donde apareció bailando junto a su pareja, el humorista Martín “Campi” Campilongo, y sus hijos. Entre ellos, se destacó la figura del mayor, Santino Curto.

Santino Curto, hijo de Denise Dumas | Instagram

El joven de 22 años es el hijo mayor de la presentadora y el músico Germán Barceló. Desde muy chico, estuvo ligado al ambiente artístico debido a la profesión de sus padres, sin embargo, fue en un viaje por Nueva Zelanda el que cambiaría radicalmente su destino. En este marco, comenzó a explorar su faceta como cantautor llegando a lanzar sus primeros singles.

Para promocionarlos, junto a su mamá, el solista mostró realizó un divertido challenge donde ambos se lucieron bailando bachata y demostrando toda su complicidad frente a cámara. Teniendo en cuenta las particularidades de su afamada mamá a la hora del baile, lanzó con humor: “Lo nuestro es el baile”. El video, grabado de manera casera en el living de su hogar, se convirtió en el escenario perfecto para que madre e hijo se divirtieran al ritmo de la música. De fondo sonó el estribillo de Arrepentido, su nuevo sencillo, estrenado el pasado 1 de junio.

Santino Curto recibió el apoyo de toda su familia

En otro de los posteos que viralizó Santino, se lo ve bailando junto a Denise Dumas, sus hermanas -Isabela y Francesca- y Campi, pareja de su mamá. Toda la familia bailó al compás de la música, aunque la actuación del comediante se destacó por encima de la performance de las chicas. Girando como si fuese un trompo, la pareja de su madre le agregó una cuota de humor. “Y salió volando”, escribió al pie del clip mostrando el apoyo y la complicidad de toda la familia en esta especial para él.

Desde que comenzó su faceta musical, Santino apuesta por crear canciones desde lo melódico y lo romántico para llegar a sus oyentes. No obstante, sus incursiones en estilos vinculados al universo de las baladas, como la bachata, forman parte de un proceso de búsqueda y consolidación de su identidad artística. Sin alejarse de la esencia romántica que caracteriza su propuesta musical, el joven de 22 años apuesta por explorar nuevos sonidos y ampliar sus horizontes creativos. Influenciado por referentes como Justin Bieber y Duki, trabaja en la construcción de un sello propio con el objetivo de abrirse camino en la industria musical.

Cabe destacar que, a comienzos de 2026, el solista presentó una reversión de una canción compuesta por su padre en el año 2000, Todo pasa. La iniciativa surgió a partir de una propuesta del propio músico, quien lo invitó a darle una nueva impronta a la melodía y reinterpretarla desde su estilo y sensibilidad artística. Según contó en una entrevista que concedió a La Nación, esta pieza tiene una carga emocional muy significativa para él ya que fue el resultado de un proceso de sanación que estaba atravesando.

Santino Curto, hijo de Denise Dumas | Instagram

De esta manera, y acompañado por el respaldo incondicional de Denise Dumas, Campi, sus hermanas y su padre, Germán Barceló, Santino Curto continúa abriéndose camino en la música. Con su primera canción como solista, una identidad artística en plena construcción y el apoyo de toda su familia, el joven de 22 años apuesta a consolidar su carrera y dar pasos firmes dentro de la escena musical.