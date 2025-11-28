Desde la cárcel, Nicolás Payarola pidió que citen a Wanda Nara: “Quería que declare hoy”

Nicolás Payarola fue detenido este jueves 27 de noviembre, tras acumular 11 denuncias. Este viernes, el abogado brindó sus primeras declaraciones ante la Justicia e involucró directamente a Wanda Nara.

Nicolás Payarola pidió por Wanda Nara

La detención de Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara, fue uno de los temas más rutilantes de la semana. Por ese motivo, lógicamente, en el Diario de Mariana se encargaron de contar cómo fueron las primeras horas de detención del letrado y sus declaraciones ante la Justicia. “Prendió el ventilador”, se podría leer en el graph.

Nicolás Payarola.

Guido Záffora fue el encargado de relatar, con todo lujo de detalles, los hechos que ocurrieron en el juzgado. En sus declaraciones, el abogado habló de su mujer, de su suegro y de Wanda Nara, un hecho que llamó poderosamente la atención.

Según explicó, Payarola se negó a responder preguntas y aclaró que iba a “contar su versión de sus hechos”. Al hablar del “hecho número 10, el de Macarena Possi, una supuesta estafa por 600 mil dólares”, dijo el periodista, el abogado pidió que Wanda Nara vaya a declarar hoy mismo.

La respuesta de Wanda Nara

Tras esas primeras palabras, Guido Záffora aseguró que había hablado con Wanda Nara sobre el tema. Mostrando una pantalla del celular, que indicaba un llamado de tres minutos, confirmó que la conductora va a ser llamada a declarar la semana que viene. “Ella no sabía nada”, explicó.

El periodista dijo que Wanda Nara se encontraba grabando MasterChef y que pudo atenderlo “durante un break”. Al escuchar la noticia, la conductora se sorprendió, dijo que no tenía nada que ver con Payarola y que ya no era su abogado. “Yo también fui estafada (…) yo voy a declarar todo lo que tenga que declarar en la Justicia, porque estoy a disposición”, habría respondido.

Todo parece indicar que el tema recién comienza y que traerá mucha polémica. Si bien queda claro que el llamado de Wanda Nara es como testigo, tal cual indicó el propio abogado de Nicolás Payarola luego, lo cierto es que la conductora se mostró muy sorprendida, al menos según la versión de Guido Záffora, y aseguró que está a disposición de La Justicia.