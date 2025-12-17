Desde Las Vegas, Héctor Maugeri nos cuenta el detrás de escena del show de Navidad de Mariah Carey

La Navidad llegó antes de tiempo y tuvo nombre propio. Desde el Dolby Live at Park MGM, Héctor Maugeri fue testigo del estreno de Christmastime, el nuevo show navideño de Mariah Carey en Las Vegas, que a los 56 años vuelve a demostrar por qué sigue siendo una figura central de la industria musical.

El espectáculo debutó con un rotundo suceso y una sala colmada de fans dispuestos a entregarse, una vez más, al universo festivo que Mariah construyó a lo largo de los años. “Su voz sigue intacta y el público lo celebra”, resumió Maugeri, quien siguió cada detalle desde la platea. En tiempos donde muchas estrellas apuestan más al impacto visual que al talento vocal, Carey sostiene su reinado desde la potencia y la precisión de su voz.

El show cuenta de Mariah Carey con un despliegue de más de 50 artistas en escena | Instagram:@mariahcarey

Un show navideño a gran escala

El show es, sin dudas, una postal navideña en movimiento. Hay nieve artificial, Papá Noel, luces, escenografía monumental y más de 50 artistas en escena, incluidos bailarines y niños. Todo está pensado para recrear ese clima de fantasía que el público espera cuando piensa en Mariah y Navidad.Sin embargo, hay algo que se mantiene inalterable: ella ocupa el centro absoluto.

“Ella apenas se mueve, camina el escenario pero no baila ni conecta con sus bailarines”, observó Maugeri. Mariah no necesita desplazarse demasiado ni mezclarse con el cuerpo de baile. Desde siempre se autopercibe diva y sabe imponer ese título con naturalidad. Es cálida, pero con distancia. Presente, aunque en su propio plano.

El momento más esperado de la noche

A lo largo del show, Carey recorre sus clásicos navideños mientras el público acompaña cada canción como un ritual colectivo. Pero hay un instante que concentra toda la expectativa. “Más allá de su recorrido por todos sus hits, el momento más esperado es cuando llega All I Want for Christmas Is You”, señaló Maugeri.

La canción estalla en la sala y confirma lo que ya es un hecho: ese tema la convirtió en una de las mujeres más poderosas de la industria musical. Desde Las Vegas, el espectáculo deja una certeza clara: Mariah Carey no necesita reinventarse. Le alcanza con ser quien es. Una diva que anticipa la Navidad, domina el escenario a su manera y sigue marcando el pulso de una época que, año tras año, vuelve a rendirse ante su voz.