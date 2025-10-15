Desde Perú, Cande y Mica Tinelli homenajearon a su mamá, Soledad Aquino, por su cumpleaños

Este miércoles 15 de octubre, Soledad Aquino, exesposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas Cande y Mica, celebra su cumpleaños número 63. En esta ocasión, las empresarias se encuentran en Perú junto al conductor, ya que se encuentran grabando la nueva temporada de su reality familiar, y no pudieron estar presente para festejar junto a ella. Sin embargo, las jóvenes utilizaron sus redes sociales para dedicarle unas cálidas palabras y agasajarla en su día.

Los mensajes de Cande y Mica Tinelli por el cumpleaños de su madre, Soledad Aquino

Cande y Mica Tinelli se encuentran en Perú junto a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. En medio de este viaje familiar, las diseñadoras frenaron el rodaje de la siguiente entrega de Los Tinelli para compartir sentidos mensajes en un día muy especial: el cumpleaños de su mamá Soledad Aquino.

Ambas compartieron imágenes y recuerdos junto a ella que atesoran con amor y nostalgia. Cande Tinelli subió varias postales que reflejan su hermoso vínculo. En una de ellas se ve un collage de cuatro fotos, que reúne una fotografía de ella pequeña junto a Soledad Aquino y otras más actuales. En todas, se encuentran sonriendo y reflejando esa complicidad de madre e hija. "La más compañera siempre", escribió emocionada.

Los posteos de Cande Tinelli para homenajear a su mamá, Soledad Aquino

En la siguiente, se las puede ver abrazadas y mirando a cámara. En este posteo, se ve a una Cande Tinelli chiquita que generó mucha ternura en sus seguidores de Instagram. "Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo", expresó junto a emojis de corazones rosa. Las últimas también son de su infancia y se muestran muy unidas. "Te amo infinito, por muchos más juntas", comentó con motivo de celebrar a la distancia esta fecha especial.

Mica Tinelli, por su parte, la saludó con una foto súper sensual que recuerda su juventud. "Hoy cumple la reina", manifestó junto a la foto de Soledad Aquino posando en bikini con el mar de fondo. Su segunda publicación es actual y muestra a su mamá sonriendo en el living de su casa. "Feliz cumpleaños mamá. Te amo con toda mi alma", agregó. Y cerró con unas palabras que coinciden con la de su hermana: "La mejor mamá, amiga y compañera del mundo".

Los posteos de Mica Tinelli para homenajear a su mamá, Soledad Aquino

Así, Mica y Cande Tinelli acortaron la distancia y estuvieron presentes de alguna manera en el día en que su madre Soledad Aquino cumple 63 años. Este 2025, las jóvenes debieron hacer las valijas y volar rumbo a Perú para seguir grabando la continuación de su reality familiar. Aunque este plan también sirvió para que el presentador y su novia disfruten de su reconciliación amorosa.

A través de sus historias, Soledad Aquino respondió los mensajes de sus hijas. "Gracias mi vida, yo te amo más", aseguró al repostear la dedicatoria de Candelaria. A Micaela le escribió: "Te amo mi vida". De esta manera y desde Perú, Cande y Mica Tinelli homenajearon a su mamá, Soledad Aquino, por su cumpleaños y publicaron un carrete de recuerdos y momentos vividos junto a ella, que dejan en claro la unión, el cariño y la complicidad que las une.