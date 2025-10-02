Desde remolacha y repollo hasta limonero, Agustina Cherri mostró cómo creció su huerta con la llegada de la primavera

Agustina Cherri es una de las celebridades que prioriza buscar un estilo de vida saludable y rodeada de naturaleza. A sus hijos, los incentiva para conectarse con la tierra y probar alimentos caseros. Es así como decidió construir una huerta en su casa, para poder tener sus propios ingredientes y "sala de enseñanza". Con el correr de los meses la misma fue creciendo de a poco y la actriz mostró con orgullo cómo se encuentra en la actualidad, con la llegada de la primavera.

Agustina Cherri construyó un espacio en su casa donde pudiera hacer crecer sus plantas favoritas, y les enseñe a sus hijos sobre la importancia de la naturaleza. Es así como, en 2020, comenzó a hacer crecer un sueño que se consagró en el 2024 y sigue creciendo en la actualidad. En su casa, hizo crecer una huerta personal en la que cultiva diferentes verduras, frutas y condimentos para utilizar en sus recetas caseras en familia.

En las últimas horas, Cherri compartió un video en su cuenta de Instagram donde mostró cómo creció su huerta con la llegada de la primavera. A sus plantas ya cultivadas, les agregó diferentes clases de tomates, que estaban comenzando a crecer. Además, una variedad de verduras, como remolacha y repollo colorado, se sumaron a los condimentos como cilantro, hinojos del año pasado y romero, que utiliza en varios de sus videos de cocina.

Sin embargo, no lo hizo todo sola. Sino que obtuvo la ayuda de sus hijos, que aprendieron a conectarse con la naturaleza y a cómo cuidarla. En uno de los clips, expresó: “Acá tenemos apios, berenjena. Tenía otra, pero la mató Bono jugando. Tenemos verdeo y miren esta menta”. Sin embargo, uno de sus niños se encontraba a su lado ayudando a arreglar una de las maderas. Finalmente, mostró cómo creció el limonero, naranjo, y pomelo, y deseó: “El próximo paso debería ser que las imágenes transmitan el aroma”.

Los seguidores de Agustina Cherri no dudaron en felicitarla por lo mucho que creció su huerta, y en tomar nota sobre algunos consejos que ella dio a lo largo de estos meses. La actriz siempre comparte en su cuenta de Instagram detalles que puedan ayudar a mantener un estilo de vida saludable y conectado con la naturaleza. Con la llegada de la primavera, mostró con orgullo todo lo que plantó en estos últimos meses y cómo creció fuerte gracias al amor de ella y su familia.

