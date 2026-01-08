Desde Punta del Este: Zaira Nara reveló la tendencia que se adueñara del verano

Cada aparición de Zaira Nara es seguida de cerca. Convertida desde hace años en una referencia indiscutida de estilo, la modelo logra que incluso sus looks más simples se transforman en señales de tendencia. Por eso, no sorprendió que unas fotos tomadas durante su estadía en Punta del Este volvieran a ubicarla en el centro de la conversación fashionista.

Lejos de producciones armadas o estilismos pensados para impactar, Zaira Nara fue captada en un momento cotidiano, con un outfit relajado que dialoga directamente con el entorno. Y es justamente ahí donde radica su poder: en mostrar, sin forzar, cómo se viste una mujer que entiende la moda como una extensión natural de su forma de ser.

El impresionante estilismo de Zaira Nara

El look que lució Zaira Nara responde a una estética coastal off-duty, donde la clave está en las proporciones, las texturas y una desprolijidad cuidadosamente controlada. La prenda protagonista es una camisa oversize a rayas, llevada suelta, sin rigidez y con un largo que casi cubre por completo el short. Ese efecto de camisa-vestido relaja el cuerpo y aporta una sensualidad sutil, sin exposición evidente.

El resto del conjunto acompaña con coherencia absoluta. Los accesorios son pocos y funcionales: gorra en tono suave, lentes de sol oscuros y un bolso amplio de textura artesanal que suma volumen y refuerza el clima diurno. El calzado, unas simples ojotas, termina de sellar el mensaje: no hay intención de elevar el look artificialmente.

El nuevo must-have de la temporada

Desde Punta del Este, Zaira Nara dejó en claro que las rayas se consolidan como uno de los grandes must have del verano 2026. Verticales, en tonos suaves y aplicadas a siluetas amplias, funcionan como un recurso que ordena visualmente sin quitar naturalidad. Asociadas a prendas cómodas y livianas, las rayas abandonan su costado estructurado y se convierten en sinónimo de elegancia y feminidad.